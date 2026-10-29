Ця звичка може підвищити ризик інфаркту та інсульту: вчені назвали небезпечний нюанс

Регулярне вживання чаю дослідники пов’язують зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Однак важливе значення має температура напою: вживання дуже гарячого чаю призводить до протилежного ефекту.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Науковці спостерігали за майже 500 тисячами людей протягом дев’яти років, пише Mirror. За результатами дослідження, ті, хто пив чай три або більше разів на тиждень, мали на 11% нижчий ризик судинних захворювань. Водночас серед любителів дуже гарячого чаю цей ризик був на 16% вищим.

Дослідники також з’ясували, що серед людей, які пили чай щотижня, із найнижчим розрахунковим ризиком судинних захворювань було пов’язане вживання шести-восьми чашок на день.

Найпослідовніший зв’язок із судинними захворюваннями продемонстрував чорний чай. Значення мали також температура та міцність напою: найкращим поєднанням дослідники назвали помірно міцний чай, який не обпікає.

Окремо вчені встановили, що люди, які регулярно пили чай, не курили та підтримували високий рівень фізичної активності, мали на 42,5% нижчий ризик судинних захворювань.

Чим корисний чай

Чай містить фітохімічні речовини — рослинні сполуки, які можуть мати фармакологічний ефект. За даними Гарвардської медичної школи, основними фітохімічними речовинами чаю є кофеїн і поліфеноли.

Поліфеноли пов’язують із протизапальними властивостями, а також із потенційною користю для здоров’я кишківника та мозку. Крім чаю, вони містяться у фруктах, овочах, зернових, горіхах, каві та какао.

Водночас дослідження не доводить, що саме чай знижує ризик захворювань. Старший дієтолог Британського фонду серця Делл Стенфорд, який не брав участі в дослідженні, наголосив, що це була обсерваційна робота. На результати могли вплинути й інші відмінності в харчуванні та способі життя учасників.

Що підвищує ризик інфаркту та інсульту

Серцево-судинні захворювання охоплюють стани, які вражають серце та кровоносні судини. Ішемічна хвороба серця виникає, коли артерії звужуються через накопичення жиру, ускладнюючи кровотік. Це може призвести до інфаркту. Інсульт стається, коли через закупорення судини кров перестає надходити до частини мозку.

Серед основних чинників ризику — куріння, надмірне вживання алкоголю, зайва вага та недостатня фізична активність.

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