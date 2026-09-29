Ці сигнали з’являються задовго до деменції: 6 тривожних передвісників

Деменція може розвиватися за багато років до появи помітних симптомів, а на її майбутній ризик можуть впливати низка факторів способу життя та здоров’я.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Психіатр і професор психіатрії людей похилого віку в Університетському коледжі Лондона Гілл Лівінгстон назвала шість показників, на які варто звернути увагу у середньому віці, пише Express.

Серед загроз лікар називає наступні:

Артеріальний тиск. Підвищений тиск часто не має очевидних симптомів. За словами Лівінгстон, у середньому віці він може підвищувати ризик деменції, оскільки здатен пошкоджувати та звужувати судини, які постачають мозок киснем і поживними речовинами, а також послаблювати гематоенцефалічний бар’єр.

Холестерин. Високий рівень ЛПНЩ, так званого “поганого” холестерину, може сприяти утворенню бляшок в артеріях і звуженню судин, які забезпечують кровопостачання мозку. Тому контроль цього показника у середньому віці пов’язують із довгостроковим здоров’ям мозку.

Рівень цукру. Підвищена глікемія та інсулінорезистентність також пов’язані з когнітивним зниженням. Ризик підвищення рівня цукру в крові зростає, зокрема, через старіння, надлишок жиру в організмі та недостатню фізичну активність.

Слух. Втрата слуху теж пов’язана з ризиком когнітивного зниження. Коли людина гірше чує, мозку доводиться докладати більше зусиль для обробки звуків і заповнення пропущених слів. Крім того, проблеми зі слухом можуть сприяти соціальній ізоляції та самотності.

Зір. Неліковані проблеми із зором також пов’язують зі зниженням когнітивних функцій, хоча докази тут менш однозначні, ніж щодо слуху. Дослідження 2021 року показало: люди після операції з видалення катаракти мали на 29% нижчий ризик розвитку деменції, ніж ті, хто такої операції не проходив.

Обхват талії. Ще один показник — ожиріння у віці від 35 до 65 років. За даними метааналізу, воно може підвищувати ризик деменції у подальшому житті приблизно на 30%. Ожиріння також пов’язане з високим тиском і діабетом 2 типу — встановленими факторами ризику деменції.

Зазначається, що це не доведені причини деменції, а про фактори, пов’язані з ризиком розвитку хвороби. Частину з них можна виявити та контролювати ще у середньому віці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про прихований симптом, який з’являється за 15 років до розвитку деменції.



