Ці продукти врятують здоров’я очей: що варто додати до раціону

Здоров'я очей залежить не лише від віку та способу життя, а й від харчування. П'ять доступних продуктів можуть стати джерелом поживних речовин, необхідних для підтримки нормального зору.

Здоров'я очей. Ілюстративне фото

Лікарі назвали продукти, які містять важливі для зору речовини, пише видання Express.

Шпинат. Доступний варіант — заморожений шпинат. Він містить лютеїн, який разом із мезозеаксантином і зеаксантином формує макулярний пігмент ока. Дієтологиня Сьюзі Сойєр пояснила, що організм не виробляє ці каротиноїди самостійно, тому їх потрібно отримувати з їжі. Для кращого засвоєння лютеїну шпинат рекомендують злегка відварювати, готувати на парі або в мікрохвильовій печі. Невелика кількість жиру також допомагає його засвоєнню.

Консервовані сардини. Жирна риба містить омега-3 жирні кислоти, зокрема докозагексаєнову кислоту (DHA), яка сприяє підтримці нормального зору. За словами дієтологині з громадського здоров'я Емми Дербішир, британська Національна служба охорони здоров'я рекомендує з'їдати одну порцію жирної риби вагою 140 г на тиждень.

Консервована цукрова кукурудза. Вона містить зеаксантин — речовину, яку також можна знайти в жовтих і помаранчевих овочах та фруктах. Апельсини, ягоди й ківі, своєю чергою, є джерелами вітаміну С, який допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.

Яйця. Цей доступний продукт містить вітамін B2, або рибофлавін. Він необхідний для нормального зору та бере участь у процесах, важливих для функціонування тканин ока, зокрема кришталика й рогівки. Вітамін B2 також міститься в молоці, сирі, м'ясі, зелених овочах і збагачених пластівцях для сніданку.

Консервована квасоля. Вона є джерелом цинку, який бере участь у роботі сітківки та допомагає підтримувати нормальний зір. Квасолю можна додавати до салатів, рагу й карі. Цинк також міститься в м'ясі, морепродуктах, горіхах, соєвих продуктах і молочних виробах.

Окулістка Франческа Маркетті радить не обмежуватися одним видом овочів чи фруктів.

“Чим ширше різноманіття, тим більше поживних речовин отримають ваші очі”, — наголосила вона.

Отже, для підтримки зору не обов'язково купувати лише свіжі чи дорогі продукти. Заморожений шпинат, консервовані сардини, кукурудза, яйця та квасоля можуть допомогти урізноманітнити раціон і забезпечити організм важливими поживними речовинами.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які продукти "вбивають" здоров'я очей.



