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Ці продукти врятують здоров’я очей: що варто додати до раціону

Лікарі назвали продукти, які допомагають підтримувати нормальний зір

14 жовтня 2026, 20:48
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Кречмаровская Наталия

Здоров'я очей залежить не лише від віку та способу життя, а й від харчування. П'ять доступних продуктів можуть стати джерелом поживних речовин, необхідних для підтримки нормального зору. 

Ці продукти врятують здоров’я очей: що варто додати до раціону

Здоров'я очей. Ілюстративне фото

Лікарі назвали продукти, які містять важливі для зору речовини, пише видання Express.

Шпинат. Доступний варіант — заморожений шпинат. Він містить лютеїн, який разом із мезозеаксантином і зеаксантином формує макулярний пігмент ока. Дієтологиня Сьюзі Сойєр пояснила, що організм не виробляє ці каротиноїди самостійно, тому їх потрібно отримувати з їжі. Для кращого засвоєння лютеїну шпинат рекомендують злегка відварювати, готувати на парі або в мікрохвильовій печі. Невелика кількість жиру також допомагає його засвоєнню.

Консервовані сардини. Жирна риба містить омега-3 жирні кислоти, зокрема докозагексаєнову кислоту (DHA), яка сприяє підтримці нормального зору. За словами дієтологині з громадського здоров'я Емми Дербішир, британська Національна служба охорони здоров'я рекомендує з'їдати одну порцію жирної риби вагою 140 г на тиждень.

Консервована цукрова кукурудза. Вона містить зеаксантин — речовину, яку також можна знайти в жовтих і помаранчевих овочах та фруктах. Апельсини, ягоди й ківі, своєю чергою, є джерелами вітаміну С, який допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.

Яйця. Цей доступний продукт містить вітамін B2, або рибофлавін. Він необхідний для нормального зору та бере участь у процесах, важливих для функціонування тканин ока, зокрема кришталика й рогівки. Вітамін B2 також міститься в молоці, сирі, м'ясі, зелених овочах і збагачених пластівцях для сніданку.

Консервована квасоля. Вона є джерелом цинку, який бере участь у роботі сітківки та допомагає підтримувати нормальний зір. Квасолю можна додавати до салатів, рагу й карі. Цинк також міститься в м'ясі, морепродуктах, горіхах, соєвих продуктах і молочних виробах.

Окулістка Франческа Маркетті радить не обмежуватися одним видом овочів чи фруктів.

“Чим ширше різноманіття, тим більше поживних речовин отримають ваші очі”, — наголосила вона.

Отже, для підтримки зору не обов'язково купувати лише свіжі чи дорогі продукти. Заморожений шпинат, консервовані сардини, кукурудза, яйця та квасоля можуть допомогти урізноманітнити раціон і забезпечити організм важливими поживними речовинами.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які продукти "вбивають" здоров'я очей.




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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2250335/optometrist-says-look-colour-eat-more-than-5-day-good-eye-health
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