Симптоми прихованого раку, які часто ігнорують: на що варто звернути увагу

Рак сечового міхура часто називають “тихим”, оскільки на ранніх етапах він може не проявляти очевидних симптомів. Водночас деякі його ознаки дуже схожі на прояви інфекції сечовивідних шляхів, через що їх легко списати на менш серйозну проблему.

Рак. Ілюстративне фото

Хвороба виникає, коли у слизовій оболонці сечового міхура розвивається пухлина, пише видання Mirror.

Найпоширенішою ознакою є кров у сечі. Це також може бути симптомом інфекції сечовивідних шляхів, тому людина може не одразу пов’язати її з іншою причиною.

Інші можливі симптоми теж перетинаються з ознаками інфекції:

частіша потреба в сечовипусканні,

раптові або сильні позиви до туалету,

відчуття печіння під час сечовипускання.

Якщо рак сечового міхура переходить у запущену стадію та поширюється, можуть з’явитися біль у тазу або кістках, набряки ніг та ненавмисна втрата ваги.

Особливу увагу радять звертати на кров у сечі. Згідно з рекомендаціями лікарів, у такому випадку потрібно терміново звернутися до сімейного лікаря або по медичну допомогу, навіть якщо кров з’явилася вперше, її зовсім мало або людина не впевнена, що це саме кров.

Водночас у більшості випадків кров у сечі не означає рак. Серед можливих причин також називають інфекцію сечовивідних шляхів, камені в нирках або збільшену простату. Але цей симптом потребує обстеження.

За даними Action Bladder Cancer UK, раннє виявлення та своєчасна діагностика можуть суттєво впливати на виживання: при ранньому виявленні цей показник становить 80%.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який аналіз крові показує розвиток раку.



