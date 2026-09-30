Продукти, які є майже в кожному холодильнику, викликають рак: попередження лікарів

Звичні продукти для сніданку, які багато людей їдять мало не щодня, можуть спричинити розвиток раку. Лікарі радять залишити їх для рідкісних випадків.

Рак. Ілюстративне фото

Лікарка Асія Маул назвала два продукти, які не тримає вдома, намагаючись знизити ризик розвитку раку. Йдеться про бекон і ковбаси — перероблене м’ясо, регулярне вживання якого пов’язують із підвищеним ризиком раку кишківника, пише Еxpress. Лікарка загальної практики The Health Suite Асія Маул розповіла, що повністю відмовлятися від бекону чи ковбаси не обов’язково. Однак наголосила, що вони не повинні ставати щоденною частиною раціону.

“Бекон і ковбаси не потрібно повністю забороняти, але їх краще сприймати як продукти для особливих випадків, а не як основу щоденного сніданку”, — порадила лікарка.

Cancer Research UK наводить дані досліджень, згідно з якими хімічні речовини, що природно містяться в м’ясі або додаються під час його переробки, можуть пошкоджувати клітини кишківника. Накопичення таких пошкоджень здатне підвищувати ризик раку.

Окрім цього, багато продуктів із переробленого м’яса містять значну кількість солі та насичених жирів. За словами Маул, це може сприяти підвищенню артеріального тиску та рівня холестерину LDL — двох факторів ризику серцевих захворювань.

Водночас лікарка наголосила: значення має не разове вживання, а те, як часто людина їсть перероблене м’ясо протягом тривалого часу. Вона радить чергувати бекон і ковбаси з яйцями, вівсянкою, йогуртом, фруктами, бобовими або цільнозерновим хлібом.

Лікарі радять вживати не більше 70 грамів червоного та переробленого м’яса на день. Маул підкреслює, що це максимальний середній показник, а не кількість, якої потрібно прагнути щодня. Cancer Research UK також радить скорочувати споживання червоного та переробленого м’яса. Серед рекомендацій — влаштовувати “понеділок без м’яса”, частіше готувати страви з куркою, рибою чи бобовими та стежити за розміром порцій.

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