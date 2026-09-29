Штучний інтелект дедалі активніше змінює медицину, від допомоги лікарям з документацією до діагностики та пошуку нових препаратів. Моделі на основі штучного інтелекту дають змогу аналізувати величезні масиви біологічної інформації та прогнозувати взаємодію молекул. Це може скоротити час від відкриття потенційної мішені до розробки нового препарату. Але яка хвороба може стати першою, яку людство фактично подолає завдяки ШІ. Це питання портал "Коментарі" поставив трьом популярним моделям штучного інтелекту Claude, Grok і Gemini.

Яку хворобу людство подолає першою завдяки ШІ. Фото з відкритих джерел

Claude: рак підшлункової залози

Моя відповідь — рак підшлункової залози. Саме ця хвороба, яка сьогодні є фактично вироком через пізню діагностику, стане першим великим тріумфом ШІ в медицині. Вже зараз алгоритми виявляють ранні маркери пухлини на знімках точніше за лікарів, а ШІ-системи на кшталт AlphaFold революціонізують розуміння білкових структур для створення ліків. До 2034 року рання діагностика за допомогою ШІ та персоналізована терапія зроблять цей діагноз керованим. Хвороба, яка сьогодні вбиває 95% пацієнтів протягом п'яти років, стане виліковною — і саме завдяки штучному інтелекту.

Grok: малярія

Найімовірніше, це буде малярія. Хвороба добре вивчена, має чіткого паразита і зрозумілі механізми передачі. ШІ вже зараз прискорює пошук нових препаратів, аналізує геноми комарів і моделює епідемії з неймовірною точністю. Плюс існують вакцини, які можна швидко вдосконалити.

На відміну від раку чи Альцгеймера, тут немає надскладної біології людини. До 2035–2040 років комбінація ШІ-розроблених ліків, генетичного контролю комарів і точного прогнозування спалахів може фактично знищити малярію як масову загрозу.

Gemini: діабет 1-го типу

Першою хворобою, яку людство повністю подолає завдяки штучному інтелекту, стане цукровий діабет 1-го типу.

Мій прогноз — це станеться до 2034 року. ШІ дозволить провести точне генетичне репрограмування клітин підшлункової залози та створить індивідуальні біосумісні імпланти, які захистять бета-клітини від аутоімунних атак. Завдяки здатності аналізувати мільярди молекулярних комбінацій за секунди, ШІ знайде спосіб "вимкнути" помилкову реакцію імунної системи, повністю усунувши потребу в щоденних ін'єкціях інсуліну.

Яку хворобу людство подолає першою завдяки ШІ

Результати показують три абсолютно різні підходи до питання. Claude робить ставку на рак, де головною проблемою є раннє виявлення та ефективне персоналізоване лікування. Grok обирає інфекційне захворювання, боротьбу з яким можна вести одночасно на кількох рівнях — від ліків до контролю переносників. Gemini зосереджується на аутоімунному захворюванні, припускаючи прорив у клітинній та генетичній терапії.

Водночас усі три прогнози мають спільну рису: моделі пов'язують майбутній прорив не з одним винаходом, а з поєднанням ШІ з іншими технологіями та напрямками, зокрема генетикою, біотехнологіями, новими препаратами та точнішою діагностикою.

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