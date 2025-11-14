logo_ukra

BTC/USD

96007

ETH/USD

3132.63

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я народна медицина Зелений чай необхідно вживати вранці: експерти здивували заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Зелений чай необхідно вживати вранці: експерти здивували заявою

Чому варто починати день із зеленого чаю та яку користь він дає

14 листопада 2025, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Зелений чай стає все популярнішим ранковим напоєм не лише в Азії, а й в Україні, де люди шукають м’який спосіб активізувати організм у період підвищеного стресу та тривожності. Експерти превентивної медицини та нутріціологи наголошують, що його вплив на нервову систему та обмін речовин має наукове підґрунтя. На відміну від кави, яка часто діє різко, зелений чай забезпечує плавний перехід до робочого ритму без відчуття напруження.

Зелений чай необхідно вживати вранці: експерти здивували заявою

Фото: з відкритих джерел

Чому варто пити зелений чай саме зранку

Основна перевага напою — поєднання природного кофеїну та амінокислоти L-теаніну. Кофеїн забезпечує легке пробудження, а L-теанін — м’яке заспокоєння та зниження рівня стресу. Завдяки цьому організм активізується без різких перепадів тиску чи відчуття внутрішнього "форсажу".

Помірна кількість кофеїну (20–35 мг у чашці) не провокує тремтіння, пришвидшене серцебиття чи енергетичні “провали”, як це буває після міцної кави. Багато людей відзначають, що після переходу на зелений чай вони почуваються бадьорими, але більш спокійними — це особливо важливо для людей зі стресовою чутливістю.

Користь для тіла і мозку

Зелений чай підсилює термогенез — природне спалювання калорій — та підтримує стабільний рівень цукру в крові.

Комбінація кофеїну й L-теаніну покращує концентрацію, пам’ять і швидкість мислення, а регулярне вживання напою асоціюється з уповільненням вікових когнітивних змін.

Антиоксиданти — катехіни та флавоноїди — зменшують запалення, покращують мікроциркуляцію та надають шкірі більш свіжого вигляду.

Важливим лишається й психологічний ефект: спокійний ранковий ритуал заварювання чаю створює "якір стабільності", допомагаючи знижувати тривожність і легше входити в активний день.

Щоб отримати максимум користі, фахівці радять заварювати чай при 80–85°C, не пити його натщесерце у разі проблем зі шлунком і обмежуватися 2–3 чашками до обіду.

Раніше "Коментарі" писали, що яблука — один із найпопулярніших фруктів у світі, і їхня користь для організму важко переоцінити. Вони багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, але особливо цінна їхня клітковина. За даними USDA, середнє яблуко містить приблизно 4–5 грамів клітковини. Регулярне щоденне вживання одного яблука допомагає наблизитися до рекомендованої денної норми — 25–38 грамів клітковини, зазначає Eatingwell.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини