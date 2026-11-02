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Як зберегти ясний розум до старості: 80-річний експерт із деменції розкрив 5 головних секретів

Регулярні тренування, правильне харчування та спілкування з близькими: 80-річний невролог розповів, що допомагає йому підтримувати пам'ять і ясність мислення.

2 листопада 2026, 10:31
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Сергій Кречмаровський

Погіршення пам'яті та деменцію часто вважають неминучими супутниками старіння. Однак 80-річний невролог Рон Петерсен переконаний: спосіб життя впливає на роботу мозку. Він назвав п'ять звичок, яких дотримується сам.

Як зберегти ясний розум до старості: 80-річний експерт із деменції розкрив 5 головних секретів

Читання та інтелектуальна активність допомагають підтримувати здоров'я мозку в літньому віці. Фото: Pixabay / Surprising_Media

  • Фізична активність. Петерсен вважає найважливішою звичкою для мозку. Він тренується три-чотири рази на тиждень: ходить швидким кроком, займається на біговій доріжці, грає в гольф і виконує силові вправи. Орієнтир — близько 150 хвилин аеробних навантажень на тиждень. Починати можна з малого: важливо більше рухатися.

  • Давати мозку роботу. Експерт радить не обмежуватися судоку та кросвордами. Читання, лекції, вивчення нового й обговорення ідей також стимулюють мислення. Головне — обирати цікаві заняття.

  • Харчуватися з користю для серця. Петерсен віддає перевагу середземноморському раціону та дієті MIND. Вони передбачають багато овочів, фруктів, горіхів, бобових і риби. Червоне м'ясо невролог їсть приблизно раз на два тижні. Такий підхід корисний і для серця, і для мозку.

  • Не нехтувати сном. Сон допомагає закріплювати спогади та підтримує очищення мозку. Петерсен радить стежити за його якістю, не пити кофеїн увечері й звертати увагу на можливе апное. Постійна денна сонливість — привід поговорити з лікарем.

  • Підтримувати спілкування. Зустрічі з рідними та друзями допомагають не ізолюватися. Сам Петерсен щотижня проводить час із дітьми та онуками. Самотність пов'язують із підвищеним ризиком деменції, тому важливо підтримувати соціальні контакти.

Ці звички не гарантують захисту від деменції, але можуть допомогти зберегти когнітивне здоров'я. 

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що вчені знайшли несподіваний маркер старіння



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Джерело: https://www.mensjournal.com/health/80-year-old-dementia-expert-shares-5-habits-he-uses-to-keep-his-brain-healthy
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