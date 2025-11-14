Що трапиться з вашим тілом, якщо їсти журавлину кожен день: висновки вражають

Журавлина — це яскраво-червона ягода, знайома багатьом завдяки морсам, соусам до м’яса та святковій випічці. Вона має кислуватий смак, освіжає та асоціюється з осінніми лісами і зимовими святами. Журавлину додають у салати, десерти, соуси та напої, але її користь для здоров’я виходить далеко за межі гастрономії.

Фото: з відкритих джерел

Ці маленькі ягоди багаті антиоксидантами та клітковиною, а також містять проантоціанідини (PACS), які позитивно впливають на різні системи організму. Журавлина може допомагати у профілактиці інфекцій сечовивідних шляхів, покращувати роботу кишечника, підтримувати серцево-судинну систему, регулювати рівень цукру в крові та зміцнювати здоров’я ротової порожнини.

Щодо сечостатевої системи: PACS у журавлині перешкоджають прикріпленню бактерій до клітин сечового тракту, що знижує ризик розвитку інфекцій. Дослідження показують, що регулярне вживання журавлинного соку може зменшити повторні інфекції сечовивідних шляхів на 30% у жінок, дітей та пацієнтів після променевої терапії сечового міхура. Найефективнішою формою вважається саме сік, тоді як капсули та порошки дають менший ефект.

Журавлина також корисна для кишечника. Її антиоксиданти здатні пригнічувати бактерії Helicobacter pylori, що викликають шлунково-кишкові інфекції. Дослідження показали, що у людей, які двічі на день пили журавлинний сік протягом восьми тижнів, рівень H. pylori знижувався на 20% порівняно з плацебо.

Щодо цукру в крові, огляд 22 досліджень засвідчив, що журавлина допомагає знижувати рівень глюкози натщесерце та HbA1c у людей із діабетом другого типу завдяки поліфенолам. Для серцево-судинної системи ягоди можуть покращувати тиск, індекс маси тіла та підвищувати "хороший" холестерин у людей молодше 50 років.

Ще один плюс — здоров’я порожнини рота. Проантоціанідини з журавлини знижують ризик карієсу та запалення ясен.

