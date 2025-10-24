Цей відомий напій надовго продовжитьх життя серцю: розкрито вражаючий секрет

Зелений чай давно здобув репутацію одного з найкорисніших напоїв у світі завдяки своїм численним корисним властивостям. Дієтологиня Дон Меннінг підкреслює, що його особлива користь проявляється у підтримці серцево-судинної системи. Експертка зазначає: регулярне вживання кількох чашок зеленого чаю щодня здатне знизити ризик розвитку серцевих хвороб завдяки багатому вмісту антиоксидантів, зокрема епігалокатехін-галату (EGCG).

Фото: з відкритих джерел

За словами Меннінг, EGCG допомагає зменшувати запальні процеси та оксидативний стрес, що виникає, коли в організмі накопичуються вільні радикали. Вони здатні пошкоджувати клітини та судини, сприяючи формуванню бляшок у артеріях і підвищенню ймовірності серцевих патологій.



"Хронічне запалення часто пов’язане з проблемами серця, а зелений чай володіє природною протизапальною дією, що допомагає знижувати маркери запалення", — пояснює фахівчиня.

Крім того, наукові дослідження свідчать, що регулярне вживання зеленого чаю позитивно впливає на рівень холестерину. У людей, які п’ють його щодня, зазвичай знижується рівень "поганого" ЛПНЩ і підвищується "корисний" ЛПВЩ, що сприяє очищенню судин та підтримує нормальний кровотік.

Меннінг додає, що зелений чай може допомагати знижувати артеріальний тиск і покращувати функцію судин, що робить його одним із простих способів підтримки серцевого здоров’я без лікарських препаратів. Фахівчиня радить випивати від двох до чотирьох чашок на день, при цьому краще обирати несолодкий напій. Саме заміна підсолоджених напоїв на чистий зелений чай приносить найбільшу користь, допомагаючи залишатися бадьорим і підтримувати серце у тонусі.

Портал "Коментарі" вже писав, що обсмажена кава містить кофеїн та багато корисних для організму сполук, але вона підходить не всім і може завдати шкоди при надмірному споживанні, пише Verywell Health.