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Замість ліків - крихітний імплант: вчені знайшли новий спосіб боротися з діабетом 2-го типу

Експериментальний пристрій використовує електрику, щоб перетворювати надлишок глюкози на іншу речовину. Під час випробувань на мишах він допоміг стабілізувати рівень цукру та зменшити масу тіла.

28 жовтня 2026, 09:40
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Сергій Кречмаровський

Вчені розробили незвичайний імплант, який може відкрити нові можливості для лікування діабету 2-го типу та ожиріння. Пристрій перетворює надлишок цукру в крові на глюконат — речовину, яка не становить небезпеки для організму. Поки технологію випробували лише на лабораторних мишах, але результати виявилися перспективними.

Замість ліків - крихітний імплант: вчені знайшли новий спосіб боротися з діабетом 2-го типу

Науковець розглядає зразок у лабораторії. Ілюстративне фото: Pixabay / AhmadArdity

Пристрій завдовжки близько 2,5 см запускає хімічну реакцію за допомогою невеликої кількості електроенергії. Вона відбувається на спеціальному електроді з наночастинками золота та платини, вбудованому в графітовий матеріал. Завдяки цьому надлишок глюкози перетворюється на глюконат.

Імплант працює без дротів, а живлення та керування здійснюються за допомогою звичайного смартфона. У поєднанні з безперервним монітором глюкози система може реагувати на зміни її рівня та регулювати інтенсивність реакції.

Яких результатів досягли вчені

У дослідженні, опублікованому в журналі Science 22 жовтня 2026 року, взяли участь лабораторні миші з діабетом та ожирінням. Протягом шести тижнів у тварин з імплантом рівень цукру залишався стабільнішим, ніж у мишей без пристрою. Крім того, вони втратили в середньому 10% маси тіла.

Водночас дослідники наголошують, що технологія ще потребує перевірки. Потрібно з'ясувати, чи зможе імплант ефективно переробляти достатню кількість глюкози в організмі людини та чи буде безпечним за тривалого використання.

Наступний етап — випробування на більших тваринах, а згодом і на людях. Науковці не розглядають пристрій як заміну здоровому харчуванню, фізичній активності або наявним методам лікування.

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Джерело: https://www.livescience.com/health/scientists-invent-implant-that-can-transform-sugar-in-the-blood-to-treat-type-2-diabetes
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