Важила лише 20 кг перед смертю: що сталося з японською школяркою після 18 днів під вартою

У Японії розпочався судовий розгляд справи про смерть 16-річної дівчини, яка померла через п'ять місяців після 18-денного перебування під вартою. Її мати стверджує, що затримання завдало доньці тяжкої психологічної травми та призвело до різкого погіршення здоров'я. Перед смертю дівчина важила лише близько 20 кг, повідомляє CNN.

Поліцейський автомобіль у Японії - ілюстрація до справи про смерть 16-річної школярки після затримання. Фото: Pixabay / Matcha_neko

Дівчину, яку в матеріалах справи називають Руною, затримали у червні 2025 року за підозрою в нападі на мешканця закладу для людей, які потребують особливого догляду. Цим закладом керувала її мати. За словами жінки, донька намагалася зупинити розхвильованого підопічного, який кусав інших, і взяла його за підборіддя. Руна заперечувала звинувачення, а до суду її справу так і не передали.

18 днів без зустрічей із матір'ю

Під час затримання дівчина майже перестала їсти. Прокуратура домоглася судової заборони на побачення з матір'ю, пояснивши це побоюваннями щодо можливого впливу на докази. Жінка розповіла, що дізнавалася про стан доньки через адвоката, але отримати записи про її харчування не змогла.

У записнику, який дали дівчині під час перебування під вартою, вона писала, що сумує за домашньою їжею, обіймами матері та звичайними сімейними заняттями. В одному із записів Руна благала дозволити їй побачити маму.

За словами матері, напередодні звільнення донька знепритомніла, і її доправили до лікарні. Після виходу з-під варти дівчині діагностували посттравматичний стресовий розлад. Її стан продовжував погіршуватися, а через п'ять місяців вона померла.

Мати вимагає компенсацію

Жінка подала позов проти поліції префектури Хьоґо, вимагаючи 109 млн єн (близько 700 тис. доларів). Вона вважає затримання незаконним і наполягає, що правоохоронці мають відповісти за те, що сталося з її донькою. Поліція відмовилася коментувати деталі справи, яка розглядається в суді.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як блискавка вдарила в пару посеред лісу: жінка двічі врятувала хлопця від смерті