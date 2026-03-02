logo_ukra

ТОП-10 небезпечних симптомів, які сигналізують про хвороби серця
ТОП-10 небезпечних симптомів, які сигналізують про хвороби серця

Кардіолог назвав 10 симптомів захворювань серця, які не можна ігнорувати

2 березня 2026, 14:44
Автор:
Кречмаровская Наталия

Дослідження захворювань серця шокували — виявили, що принаймні один із 10 небезпечних симптомів відчувала половина людей. 

ТОП-10 небезпечних симптомів, які сигналізують про хвороби серця

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Кардіолог-консультант Королівського фонду вільної лондонської Національної служби охорони здоров'я Атім Бакхай попередив, що нібито не загрозливі симптоми, такі як пітливість при легких фізичних навантаженнях, нудота з болем у грудях та втома після пробудження, можуть сигналізувати про серйозні проблеми із серцем, пише видання Mirror. Також про загрозу сигналізують такі сигнали, як важкість у руці при фізичному навантаженні, задишка при підйомі сходами та часті додаткові або пропущені серцебиття.

Доктор Бакхай пояснив, що дорослі зі здоровим серцем можуть пробігти два прольоти сходів, не задихаючись, і комфортно затримувати дихання протягом 20 секунд. 

“Кардіолог наголосив, що серцеві захворювання можуть вражати людей різного віку, особливо після Covid, оскільки вірус може вражати серце”, — цитує слова доктора видання. 

Лікар назвав 10 найпоширеніших симптомів, які сигналізують про хвороби серця: запаморочення при швидкому вставанні, 

  • задишка, 

  • труднощі при нахилі, 

  • серцебиття, 

  • стиснення у грудях, 

  • біль у руці, 

  • труднощі при вставанні, 

  • дискомфорт у грудях, 

  • набряк ніг,

  • часті додаткові або пропущені серцебиття.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що вітамін D життєво важливий для організму, однак надмірна доза може завдати значної шкоди серцю та ниркам. Рекомендована доза — 400 міжнародних одиниць вітаміну D на день. Однак перевищити рекомендовану дозу відносно легко, оскільки безрецептурні добавки часто містять від 800 до 1000 МО.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/cardiologist-warns-never-ignore-10-36784480
