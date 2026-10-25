Симптоми є, а точного діагнозу немає: чому розсіяний склероз так легко сплутати з іншими хворобами

Розсіяний склероз — захворювання нервової системи, яке не завжди вдається швидко розпізнати. Його симптоми можуть нагадувати прояви інших хвороб, а результати обстежень не завжди дають однозначну відповідь. З цією проблемою зіткнулася американська акторка Крістіна Епплґейт, чия історія привернула увагу до труднощів діагностики.

Крістіна Епплгейт, яка розповіла про труднощі, пов'язані з розсіяним склерозом. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore

У 2021 році Крістіні Епплґейт діагностували розсіяний склероз, однак у жовтні 2026 року після повторного аналізу результатів обстежень лікарі повідомили акторці, що вона не має цього захворювання. Попри перегляд діагнозу, Епплґейт продовжує страждати від сильного болю, втоми та труднощів із ходьбою, а лікарі поки що намагаються встановити причину її симптомів.

Чому розсіяний склероз важко виявити

Розсіяний склероз виникає, коли імунна система атакує мієлін — захисну оболонку нервових волокон у головному та спинному мозку. Через пошкодження порушується передавання нервових сигналів, що може спричиняти різноманітні симптоми.

Серед можливих проявів — оніміння, слабкість м'язів, проблеми із зором, порушення рівноваги та сильна втома. Водночас ці ознаки не є унікальними для розсіяного склерозу: вони зустрічаються й при інших неврологічних та загальних захворюваннях. До того ж симптоми можуть з'являтися, зникати або змінюватися з часом.

Чому виникають помилкові діагнози

Лікарі не можуть підтвердити розсіяний склероз лише за однією скаргою чи окремим результатом тесту. Для встановлення діагнозу враховують історію симптомів, результати неврологічного огляду, магнітно-резонансної томографії та, за потреби, дослідження спинномозкової рідини. Важливо також виключити інші можливі причини порушень.

Історія Епплґейт демонструє, наскільки складним може бути цей процес: попереднє пояснення симптомів не завжди виявляється остаточним. Водночас не кожна діагностична помилка означає недбалість — іноді захворювання справді важко відрізнити від інших станів.

Якщо симптоми зберігаються, повторюються або змінюються, важливо звернутися до лікаря й обговорити подальше обстеження. Самостійно визначити розсіяний склероз за переліком ознак неможливо.

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