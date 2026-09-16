Серце не витримує війни: НСЗУ назвала головну хворобу, яка косить українців у 2026 році

Хронічний стрес, тривога та виснаження стали щоденною реальністю для мільйонів українців. Наслідки повномасштабної війни позначаються не лише на ментальному стані, а й проявляються у вигляді гострих та хронічних фізичних соматичних захворювань. Про це свідчить статистика Національної служби здоров'я України (НСЗУ) щодо реалізації програми "Доступні ліки" за вісім місяців 2026 року, отримана у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".

Від чого лікуються українці у 2026 році

Згідно з даними НСЗУ, за період з січня по серпень 2026 року лікарі виписали майже 16 мільйонів електронних рецептів (15 989 898). Аналіз нозологій чітко вказує, які хвороби наразі становлять найбільшу загрозу для здоров'я нації.

Головним джерелом медичного ризику в Україні залишаються серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, а також їхня первинна й вторинна профілактика (запобігання інфарктам та інсультам). За цим напрямом лікарі виписали 10 662 323 електронних рецептів. Це становить понад 66%, тобто більше двох третин від усіх виписаних рецептів у країні за програмою реімбурсації.

Структура захворюваності українців

Загалом перелік найпопулярніших напрямів, за якими громадяни звертаються через програму "Доступні ліки" у 2026 році, виглядає так:

1. Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання (вкл. профілактику інфарктів/інсультів) — 10 662 323 рецепти;

2. Цукровий діабет II типу (таблетовані препарати) — 2 339 164 рецепти;

3. Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (зокрема бронхіальна астма) — 963 762 рецепти;

4. Цукровий діабет (інсулінотерапія) — 864 246 рецептів;

5. Розлади психіки, поведінки та епілепсія — 395 918 рецептів.

Як вказує статистика, висока частка рецептів на препарати проти цукрового діабету (сукупно понад 3,2 млн рецептів на пігулки та інсуліни) підтверджує світовий тренд: стрес є потужним тригером ендокринних порушень та метаболічного синдрому.

Окремої уваги заслуговує показник у майже 400 тисяч рецептів за напрямом розладів психіки, поведінки та епілепсії. Попит на психофармакологічну підтримку зростає, що відображає збільшення навантаження на нервову систему громадян та поступове подолання стигми щодо звернення до фахівців з ментального здоров'я.

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