Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Що буде з вашим тиском, якщо кожного дня вживати ложку оливкової олії: неоднозначна відповідь
Що буде з вашим тиском, якщо кожного дня вживати ложку оливкової олії: неоднозначна відповідь

Слід усвідомлювати, що не всі види олії мають однакову користь

29 квітня 2026, 09:15
Автор:
Клименко Елена

Регулярне додавання до раціону однієї столової ложки оливкової олії першого холодного віджиму може позитивно впливати на стан серцево-судинної системи та сприяти поступовому зниженню артеріального тиску. Як зазначають фахівці, користь цього продукту пояснюється поєднанням корисних жирів і біологічно активних речовин.

Фото: з відкритих джерел

Основну роль відіграють мононенасичені жири, які допомагають зменшити рівень "поганого" холестерину, тим самим полегшуючи роботу судин і серця. Крім того, оливкова олія багата на поліфеноли — природні антиоксиданти, що знижують запальні процеси та захищають організм від окиснювального стресу.

Водночас важливо обирати саме якісний продукт. Найбільшу користь приносить олія категорії Extra Virgin, яку отримують без термічної обробки та використання хімічних речовин. Такий спосіб виробництва дозволяє зберегти максимум корисних компонентів. На відміну від рафінованих варіантів, вона сприяє покращенню функції ендотелію — внутрішнього шару судин, що відповідає за їхню еластичність. 

Експерти наголошують, що миттєвого ефекту чекати не варто. Зниження показників тиску зазвичай спостерігається лише за умови регулярного вживання протягом кількох тижнів. Окрім цього, продукт допомагає довше відчувати ситість і позитивно впливає на травлення. 

Щоб отримати максимальну користь, варто звертати увагу на якість упаковки — найкраще підходить темне скло, яке захищає олію від світла. Також бажано перевіряти дату виготовлення. Вживати її можна як заправку до салатів, додавати до готових страв або використовувати як кориснішу альтернативу тваринним жирам.

"Коментарі" вже писали, що різні сорти яблук відрізняються не лише смаковими якостями, а й поживним складом, впливом на метаболізм та здатністю підтримувати роботу серцево-судинної системи.



