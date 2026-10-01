Популярні препарати від діабету перевірили під час вагітності: що показало дослідження

Препарати ГПП-1 дедалі частіше використовують для контролю рівня цукру в крові та зниження ваги. Однак даних про їхнє застосування до, під час і після вагітності поки недостатньо. Нове дослідження дозволило оцінити можливі ризики на основі даних понад 43 тисяч жінок.

Вчені вивчають безпеку препаратів ГПП-1 для жінок під час вагітності. Фото: StockSnap / Pixabay

Що показав аналіз

Вчені провели систематичний огляд і метааналіз семи досліджень, у яких вивчали застосування препаратів ГПП-1 у жінок із діабетом. Шість робіт оцінювали вплив препаратів переважно в першому триместрі, а точні терміни прийому ліків у деяких випадках були недостатньо добре задокументовані.

Аналіз не виявив статистично значущого зв’язку між застосуванням ГПП-1 та передчасними пологами, мертвонародженням, смертю новонароджених, кесаревим розтином, гіпертонічними ускладненнями вагітності, прееклампсією або народженням дитини з малою для гестаційного віку вагою.

Водночас рання втрата вагітності до 14-22 тижнів була на 31% частішою серед жінок, які зазнали впливу препаратів. Проте дослідники закликають обережно ставитися до цього результату. У дослідженні, на яке припало 99% учасниць за цим показником, самовільний викидень і навмисне переривання вагітності об'єднали в один результат. Тому встановити, чим саме пояснюється різниця, неможливо.

Яких даних поки бракує

Особливо мало інформації про застосування ГПП-1 у другому та третьому триместрах, після пологів і під час грудного вигодовування. Автори наголошують на необхідності масштабних досліджень, які допоможуть оцінити довгострокові наслідки для матері, плода та дитини.

Отже, наявні дані не свідчать про підвищення ризику більшості вивчених ускладнень, однак їх поки недостатньо для остаточної оцінки безпеки препаратів ГПП-1 протягом усього репродуктивного періоду.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені випробували нову таблетку проти діабету та отримали несподіваний результат