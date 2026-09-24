Ніхто не врятується: жахливий сценарій наслідків війни загрожує кожному українцю

В Україні може зрости захворюваність на рак через забруднення повітря та води після обстрілів. Також може збільшитися кількість інфарктів та інсультів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту сплеск яких хвороб буде фіксуватися в Україні до 2030 року.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT називає найбільш загрозливими серцево-судинні захворювання. Йдеться про інфаркти, інсульти та гіпертонію. На думку чат-бота, проблеми можуть посилюватися через тривалий стрес, перебої з ліками, електроенергією та доступом до медичної допомоги.

Окремо ChatGPT говорить про онкологію. Серед можливих видів раку він називає рак легень і бронхів, а також, залежно від характеру й тривалості впливу токсинів, рак сечового міхура та кишківника.

Водночас модель ШІ застерігає від категоричних прогнозів. Рак має тривалий латентний період, тому називати конкретний “сплеск” саме до 2030 року він не вважає обґрунтованим.

Також у прогнозі є хронічні хвороби легень, алергічні та респіраторні проблеми, захворювання нирок і печінки, а через пошкодження водної інфраструктури — окремі інфекційні хвороби.

Чат-бот Gemini робить акцент на поєднанні постійного диму від пожеж, пилу, важких металів та хімічного забруднення.

Першою, на думку бота, може постраждати серцево-судинна система. Він прогнозує зростання кількості інфарктів та інсультів, пов’язуючи це з хронічним стресом, сиренами та недосипанням.

Щодо онкології Gemini називає найбільш масовими рак легень і дихальних шляхів, рак шлунка та кишківника, а також рак сечового міхура. Модель ШІ пов’язує ризики з канцерогенним пилом, продуктами горіння, забрудненою водою та накопиченням токсичних сполук.

Чат-бот Grok також ставить на перше місце інфаркти та інсульти. Серед причин він називає дрібні частинки з диму, які, за його відповіддю, можуть пошкоджувати судини, а також хронічний стрес і перебої з медичною допомогою.

Онкологічні наслідки Grok очікує пізніше. Найбільше він виділяє рак легень, а далі — рак печінки та підшлункової залози. Окремо згадується можливе зростання меланоми.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що серцево-судинні захворювання — інфаркти та інсульти — можуть стати одним із найпомітніших наслідків війни. Також усі говорять про онкологічні ризики та захворювання органів дихання.

А ось щодо конкретних видів раку одностайності немає. ChatGPT називає легені й бронхи, сечовий міхур та кишківник; Gemini — легені й дихальні шляхи, шлунок, кишківник та сечовий міхур; Grok — легені, печінку, підшлункову залозу та меланому. При цьому ChatGPT окремо наголошує, що через тривалий латентний період раку робити гарантований прогноз до 2030 року зарано.

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