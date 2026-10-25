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Ліки проти СДУГ можуть рятувати життя: вчені виявили несподіваний зв'язок

Дослідження майже 150 тисяч людей у Швеції показало несподіваний зв'язок між лікуванням синдрому дефіциту уваги та ризиком смерті

25 жовтня 2026, 09:35
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Сергій Кречмаровський

Препарати для лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) можуть бути пов'язані зі зниженням ризику передчасної смерті. Такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували дані майже 150 тисяч людей у Швеції. Результати дослідження опублікували в журналі JAMA у 2024 році.

Ліки проти СДУГ можуть рятувати життя: вчені виявили несподіваний зв'язок

Науковці досліджують вплив медикаментозного лікування на здоров'я та тривалість життя. Фото: Pixabay

Що з'ясували вчені

У дослідженні взяли участь 148 578 людей віком від 6 до 64 років, яким діагностували СДУГ у період із 2007 до 2018 року. Науковці порівняли показники смертності серед тих, хто почав приймати відповідні препарати протягом трьох місяців після встановлення діагнозу, та тих, хто не розпочав лікування.

Протягом двох років початок медикаментозної терапії був пов'язаний зі зниженням відносного ризику смерті з усіх причин на 21%. Ризик смерті від неприродних причин, зокрема нещасних випадків і випадкових отруєнь, був нижчим на 25%.

Чому лікування може мати значення

Дослідники припускають, що препарати можуть полегшувати основні симптоми СДУГ, покращувати контроль імпульсів і допомагати ухвалювати зваженіші рішення. Це потенційно зменшує ймовірність небезпечних ситуацій.

Водночас дослідження виявило статистичний зв'язок, а не довело, що саме препарати спричиняють зниження смертності. Результати не означають, що лікування однаково впливає на кожну людину. 

Отримані результати підкреслюють важливість своєчасної діагностики СДУГ та підбору відповідного лікування під наглядом лікаря. Водночас для остаточного підтвердження впливу медикаментів на тривалість життя потрібні подальші дослідження.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що вчені знайшли несподіваний спосіб лікування артриту: препарат проти епілепсії може відновлювати хрящі



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/aglover/adhd-lower-death-risk-medication?origin
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