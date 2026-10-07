40 пацієнтів заразилися через воду в лікарні: вчені розкрили шокуючу причину

Вода, яку пацієнти та персонал лікарні сприймають як звичайну частину повсякденного життя, може стати джерелом серйозної небезпеки. Саме це виявили дослідники, які розслідували спалах інфекції в медичному закладі. За шість років там зафіксували 40 випадків зараження, пов'язаних із водопостачанням.

Питна вода як ілюстрація до дослідження випадків зараження пацієнтів через лікарняну систему водопостачання. Фото: Ralf1403 / Pixabay

Небезпечне джерело було поруч

Йдеться про бактерію Mycobacterium abscessus — мікроорганізм, який може спричиняти важкі інфекції, особливо у людей із серйозними проблемами зі здоров'ям або ослабленою імунною системою. Дослідники простежили випадки захворювання та дійшли висновку, що джерелом зараження могла бути система водопостачання лікарні.

Найбільше занепокоєння викликала тривалість проблеми. Випадки з'являлися протягом шести років, а генетичний аналіз допоміг пов'язати бактерії, знайдені у пацієнтів, із мікроорганізмами з водної системи медичного закладу.

Дослідники встановили зв'язок

За даними дослідження, інфекції могли передаватися різними шляхами, зокрема під час контакту з водою або утворення водного аерозолю. Це особливо важливо для лікарень, де перебувають пацієнти з підвищеним ризиком тяжкого перебігу інфекцій.

Вчені зазначають, що Mycobacterium abscessus здатна утворювати біоплівки та виживати у водних системах, що ускладнює її виявлення та знищення. Саме тому звичайний контроль якості води не завжди гарантує відсутність такого збудника.

Спалах мав серйозні наслідки: два випадки смерті були пов'язані з інфекцією. Водночас третю смерть, яку розглядали під час розслідування, дослідники із цим спалахом не пов'язали.

Науковці наголошують, що результати показують важливість контролю лікарняних водних систем. Для медичних закладів це може бути критично важливим, адже приховане джерело інфекції здатне залишатися активним роками.

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