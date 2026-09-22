Хворобу Альцгеймера більше не вважають невиліковною: що змінилося

Хвороба Альцгеймера тривалий час вважалася станом, який неможливо лікувати, а терапія була спрямована головним чином на полегшення симптомів. Тепер ситуація поступово змінюється: з'явилися препарати, здатні помірно уповільнювати погіршення стану на ранніх стадіях, а вчені одночасно шукають способи раніше виявляти хворобу та знижувати ризик деменції.

Хворобу Альцгеймера довгий час вважали захворюванням без ефективного лікування, але нові підходи поступово змінюють ситуацію. Фото: Gerd Altmann / Pixabay

Перші препарати, що змінюють перебіг хвороби

Важливою подією стала поява донанемабу та леканемабу. Це перші повністю схвалені препарати, які показали здатність помірно уповільнювати прогрес ранньої хвороби Альцгеймера, а не просто впливати на її симптоми.

При цьому не йдеться про ліки, здатні зупинити або повернути захворювання назад. Не всі фахівці вважають отриманий ефект клінічно значущим для кожного пацієнта, а препарати працюють неоднаково. Проте їхня поява показала, що перебіг хвороби дійсно можна змінювати.

Ставка на раннє виявлення

Однією з основних проблем залишається діагностика. Нові методи, включаючи аналізи на біомаркери, можуть допомогти виявляти захворювання раніше, коли можливості для лікування ширші. Однак такі тести вимагають додаткової перевірки на великих групах людей.

Чи можна зменшити ризик?

Дослідження також дедалі частіше розглядають деменцію не як неминучу частину старіння, а як стан, ризик якого певною мірою можна зменшити. Серед факторів, на які можна впливати, називають високий тиск, куріння, нестачу фізичної активності, діабет, надмірне вживання алкоголю та високий рівень холестерину.

Сьогодні дослідники вивчають сотні потенційних методів лікування, діагностики та профілактики. За даними Всесвітнього звіту хвороби Альцгеймера за 2026 рік, у світі оцінюються 158 потенційних методів терапії в межах 192 клінічних випробувань.

Таким чином, фахівці говорять скоріше про початок нового етапу досліджень, ніж про перемогу над хворобою. Повних ліків поки що немає, проте рання діагностика, профілактика та препарати, здатні уповільнювати розвиток хвороби, поступово змінюють уявлення про можливості лікування.

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