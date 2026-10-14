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Худнуть, але стикаються з неприємним сюрпризом: який побічний ефект виявили у препаратів GLP-1

Дослідження виявили незвичні скарги серед користувачів популярних засобів для зниження ваги, але прямий зв’язок із ліками ще не доведений

14 жовтня 2026, 14:11
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Сергій Кречмаровський

Препарати GLP-1, які використовують для лікування діабету 2-го типу та контролю ваги, допомагають багатьом людям худнути. Однак нові попередні дослідження вказують на можливі проблеми, про які говорять рідше: випадіння волосся та відшарування нігтів. Водночас науковці поки не довели, що саме ліки спричиняють ці зміни.

Худнуть, але стикаються з неприємним сюрпризом: який побічний ефект виявили у препаратів GLP-1

Популярні препарати для схуднення можуть супроводжуватися несподіваними побічними ефектами. Фото: jorono / Pixabay

Що виявили дослідники

За даними міжнародного дослідження, люди, які приймали препарати на кшталт Ozempic і Wegovy, приблизно в чотири рази частіше повідомляли про відшарування нігтів, ніж ті, хто не користувався такими засобами. Про проблему заявили 39% учасників, які приймали GLP-1, порівняно з 9% у контрольній групі. Близько двох третин користувачів також повідомили принаймні про одне порушення стану нігтів, зокрема зміну їхнього кольору.

Окреме дослідження за участю тієї самої групи виявило скарги на незвичне випадіння волосся. Приблизно половина учасників, які приймали препарати GLP-1, повідомляла про таку проблему, іноді разом із почервонінням та свербінням шкіри голови.

Чи винні в цьому препарати

Дослідники припускають, що зміни можуть бути пов’язані зі швидким схудненням і навантаженням, якого зазнає організм. Проте результати поки що свідчать лише про зв’язок, а не доводять прямої причинно-наслідкової залежності. Дослідження спиралися на повідомлення самих учасників, а приблизно половина людей у дослідженні нігтів мала відповідні проблеми ще до спостережень.

Це не означає, що такі побічні ефекти виникнуть у кожного, хто приймає ліки. Якщо під час лікування помітні значне випадіння волосся або відшарування нігтів, варто звернутися до лікаря й обговорити симптоми, не змінюючи призначення самостійно.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що мільйони людей можуть мати цей тип діабету: чому його роками не визнавали



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Джерело: https://www.vice.com/en/article/theres-a-new-glp-1-side-effect-and-its-pretty-gross/
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