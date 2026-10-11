До 25 мільйонів людей можуть мати цей тип діабету: чому його роками не визнавали

П'ятий тип діабету десятиліттями залишався предметом наукових суперечок. Його пов'язують із тривалим дефіцитом поживних речовин, а кількість людей із цим захворюванням у світі може сягати 25 мільйонів. Чому цю форму діабету так довго не визнавали окремим захворюванням і що про неї відомо сьогодні?

Новий тип діабету, пов'язаний із тривалим недоїданням і нестачею поживних речовин, може стосуватися мільйонів людей. Фото: AS_Photography / Pixabay

Чому п'ятий тип діабету довго не визнавали

Про цю форму захворювання повідомили ще у 1955 році на Ямайці. У 1980-х роках її визнавала Всесвітня організація охорони здоров'я, проте згодом виникли суперечки щодо критеріїв діагностики. У 1999 році ВООЗ вилучила цей тип із класифікації через брак переконливих доказів.

Ситуація почала змінюватися після нових досліджень. У 2025 році Міжнародна діабетична федерація офіційно визнала п'ятий тип діабету та створила спеціальну робочу групу. Її завдання — розробити критерії діагностики, рекомендації щодо лікування та розширити дослідження хвороби.

Як недоїдання пов'язане з діабетом

На відміну від другого типу діабету, який часто супроводжується зниженою чутливістю організму до інсуліну, п'ятий тип пов'язують із недостатнім виробленням цього гормону. Вважається, що тривалий дефіцит поживних речовин може порушувати розвиток підшлункової залози та її здатність регулювати рівень глюкози в крові.

Захворювання особливо актуальне для регіонів Азії та Африки, де частина населення стикається з нестачею їжі. Водночас точна поширеність цієї форми діабету залишається невідомою, а науковці продовжують вивчати її механізми.

Правильна діагностика має особливе значення для вибору лікування. Підходи, які застосовують при інших формах діабету, можуть не підходити всім пацієнтам із п'ятим типом. Зокрема, надмірне введення інсуліну здатне спричинити небезпечне зниження рівня цукру в крові. Саме тому дослідники прагнуть розробити окремі рекомендації для таких пацієнтів.

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