Дієтолог назвала 4 групи продуктів від високого тиску: одна з порад здивує кожного

Високий артеріальний тиск, або гіпертонія, часто не має помітних симптомів, але може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема інфаркту та інсульту. Саме тому важливо контролювати цей стан і не нехтувати рекомендаціями лікарів.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Як пояснює Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS), людина може навіть не підозрювати про гіпертонію, адже вона зазвичай не супроводжується очевидними симптомами. Поряд із медичним лікуванням, регулярною фізичною активністю та контролем ваги, значення має і щоденний раціон, пише Еxpress.

Старша дієтологиня Британського фонду серця (BHF) Вікторія Тейлор звернула увагу на дієту DASH — систему харчування, розроблену для контролю високого тиску. Вона передбачає чотири основні групи продуктів.

1. Фрукти та овочі: буряк, селера, капуста кале і банани

Однією з важливих складових раціону мають бути фрукти та овочі. За словами Вікторії Тейлор, дослідження показують, що буряковий сік може допомагати знижувати артеріальний тиск завдяки високому вмісту нітратів.

Після потрапляння в організм нітрати перетворюються на оксид азоту. Він сприяє розширенню кровоносних судин, що може допомогти контролювати тиск.

Втім, буряком вибір не обмежується. Дієтолог також звернула увагу на селеру, капусту кале, полуницю та банани — ці продукти теж містять нітрати.

Крім того, фрукти й овочі забезпечують організм калієм, який також важливий для людей із гіпертонією. Водночас фахівчиня радить отримувати його насамперед із їжі, а не з добавок.

“Надмірна кількість калію в раціоні може бути шкідливою, особливо для тих, хто має проблеми з нирками та приймає певні ліки від втрати води”, — пояснила Тейлор.

За її словами, добавки калію слід приймати лише за призначенням лікаря.

Дієтолог також нагадала рекомендацію NHS — намагатися з'їдати щонайменше п'ять порцій фруктів та овочів щодня.

2. Пісний білок: курка, індичка, риба, яйця та бобові

Ще одна важлива частина дієти DASH — продукти з пісним білком. Вони допомагають довше відчувати ситість і містять менше калорій, ніж жирніші альтернативи. Це може бути корисним для контролю ваги, який, своєю чергою, допомагає знижувати артеріальний тиск.

Вікторія Тейлор радить обирати індичку, курку, рибу, яйця та бобові. Натомість червоне й оброблене м'ясо варто обмежувати.

3. Цільнозернові продукти: коричневий рис, вівсянка та хліб

Дієтолог також рекомендує замінити рафіновані крохмалисті вуглеводи цільнозерновими продуктами. Серед варіантів, які вона назвала, — коричневий рис, цільнозерновий хліб і вівсянка.

Такі продукти містять більше поживних речовин і клітковини, яка важлива для здоров'я серця. Крім того, клітковина може сприяти контролю ваги.

4. Молочні продукти з низьким вмістом жиру

Четверта група — молочні продукти з низьким вмістом жиру. За словами Вікторії Тейлор, вони можуть бути корисними для контролю артеріального тиску як частина збалансованого харчування.

“Ці продукти містять складну комбінацію поживних речовин, включаючи кальцій, який пов'язаний зі зниженням кров'яного тиску”, — пояснила дієтологиня.

Водночас у матеріалі наголошується: зміни в харчуванні не замінюють медичного лікування. Перед додаванням нових продуктів до раціону варто враховувати можливі алергічні реакції, а щодо лікування гіпертонії необхідно проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як знизити високий тиск без ліків.



