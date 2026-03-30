Ця звичка на роботі неодмінно призведе до втрати пам'яті: як зменшити ризик на 11%

Тривале сидіння здатне шкодити не лише фізичному здоров’ю, а й мозковій активності. Проте, як показали дослідження Каролінського інституту у Швеції, важливу роль відіграє те, чим ви займаєтеся під час сидіння. Про результати роботи повідомляє NBC News.

Вчені спостерігали понад 20 тисяч людей майже два десятиліття і виявили, що не всі сидячі звички однаково небезпечні.

"Мозок працює як м’яз. Якщо його не тренувати, це негативно позначається на пам’яті та здатності до навчання", – пояснює головний автор дослідження Матс Халлгрен.

Фахівці поділили сидячі активності на два типи: розумово активні та пасивні. До активних віднесли читання, виконання роботи, розв’язування головоломок або в’язання. Пасивними вважають перегляд телевізора, бездумне серфінгування в інтернеті та перегляд соцмереж. Саме пасивне сидіння виявилося найбільш ризиковим для мозку.

"Учасники, які проводили більше часу у розумово пасивному стані, мали значно вищий ризик розвитку деменції", – додає Халлгрен.

Водночас навіть невеликі зміни у звичках можуть позитивно вплинути. За розрахунками дослідників, година активної розумової діяльності під час сидіння зменшує ризик деменції приблизно на 4%. Якщо замінити пасивну активність на активну, ризик падає на 7%. А поєднання фізичного руху та розумової роботи може знизити загрозу на 11%.

Окрему увагу вчені звернули на сучасні цифрові звички, зокрема нескінченне перегортання стрічок у соцмережах і коротких відео.

"Це вплине на вашу здатність обробляти інформацію. Коли знадобиться концентрація, це стане складніше", — попередив невролог Хуссейн Яссін.

