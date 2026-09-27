Ця звичка може допомогти мозку: що вчені з'ясували про музику та деменцію

Музика може бути не лише розвагою, а й своєрідним тренуванням для мозку. Дослідження австралійських учених показало, що у людей похилого віку, які регулярно слухали музику або грали на музичних інструментах, ризик розвитку деменції був нижчим.

Музика може бути не лише розвагою, а й корисним заняттям для мозку. Фото: TBIT / Pixabay

Музика та здоров'я мозку

Учені з Університету Монаша проаналізували дані понад 10 800 людей віком від 70 років. Учасники, які слухали музику більшість днів, мали на 39% нижчу ймовірність розвитку деменції порівняно з тими, хто робив це рідко або взагалі не слухав музику.

У тих, хто регулярно слухав музику, також на 17% рідше фіксували когнітивні порушення. Крім того, у них були вищими загальні показники когнітивних функцій та кращою епізодична пам'ять — здатність згадувати конкретні події та ситуації.

Дослідники окремо вивчили людей, які самостійно займалися музикою. Гра на інструменті, включно зі співом, була пов'язана зі зниженням ризику деменції на 35%. У тих, хто одночасно регулярно слухав і виконував музику, показник був на 33% нижчим.

Чому музика може допомагати

Учені припускають, що музика одночасно задіює кілька ділянок мозку. Попередні дослідження також пов'язували музичні заняття з обробкою інформації, пам'яттю, мовними навичками та координацією.

Додаткову роль може відігравати спілкування з іншими людьми. Спільне виконання музики або участь у музичних заходах часто пов'язані із соціальною активністю, яка також вважається важливою для здоров'я мозку.

Водночас дослідження не доводить, що музика безпосередньо запобігає деменції. Учені поки не встановили, які саме жанри можуть бути найкориснішими, а також чи поширюється виявлений зв'язок на людей молодших за 70 років.

Тому музику можна розглядати як доступне заняття, яке приносить задоволення та водночас може бути пов'язане з підтриманням когнітивного здоров'я в літньому віці.

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