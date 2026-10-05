Ці хвороби все частіше вражають покоління Z: лікарі пояснюють тривожну тенденцію

Медики звертають увагу на проблеми зі здоров’ям, які, за їхніми спостереженнями, дедалі частіше виникають у представників покоління Z. Серед них є як відносно поширені стани, так і серйозні захворювання, які зазвичай пов’язують із набагато старшим віком.

Медичні проблеми, про які розповідають фахівці, дедалі частіше стосуються молодих людей. Фото: kaboompics / pixabay

BuzzFeed зібрав розповіді людей, які назвали себе лікарями, медсестрами та іншими медичними працівниками. Вони розповіли, які зміни помічають у своїй практиці. Водночас видання наголошує, що професійний статус і кваліфікацію учасників не перевіряли.

Однією з проблем називають синдром сухого ока. За словами медиків, із ним дедалі частіше стикаються молоді люди. Серед можливих причин — тривале користування смартфонами, планшетами та комп’ютерами, через що людина рідше кліпає.

Також медпрацівники розповідають про збільшення кількості випадків аутоімунних і шкірних захворювань у молодих жінок. Серед інших проблем згадують камені в нирках. Один із учасників припускає, що їх появі може сприяти надмірне вживання енергетиків, хоча визнає, що точна причина йому невідома.

Лікарі швидкої допомоги також звертають увагу на молодих пацієнтів з ожирінням, діабетом, розладами поведінки та залежностями. Окремо згадуються випадки серцевої недостатності у людей віком близько 20 років, пов’язані з уживанням метамфетаміну.

Серед поширених проблем називають тривожні розлади та синдром подразненого кишківника. На думку деяких медиків, постійний стрес може негативно впливати на здоров’я молодих людей. Також згадуються аутоімунні захворювання, інфекції сечовивідних шляхів і проблеми, пов’язані з уживанням кетаміну.

Окреме занепокоєння викликає залежність від вейпів. Медики пов’язують регулярне вживання нікотину з тривожністю та іншими проблемами. Також вони розповідають про випадки раку кишківника на пізніх стадіях у пацієнтів віком до 30 років.

Сучасний спосіб життя, за словами фахівців, може бути пов’язаний і з болями в шиї та спині, порушеннями сну, тривожністю та проблемами з хребтом. Серед інших спостережень — нарколепсія, ревматоїдний артрит, інші аутоімунні захворювання, синдром гіперемезису, пов’язаний із канабісом, а також інфекції, що передаються статевим шляхом.

Водночас важливо зазначити: наведені історії є особистими спостереженнями медичних працівників, а не результатами масштабного наукового дослідження. Тому вони не доводять, що всі перелічені захворювання справді стали масово поширеними саме серед покоління Z.

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