Цей прихований симптом з'являється за 15 років до розвитку деменції: на що звернути увагу

Перші зміни, пов’язані з майбутнім розвитком деменції, можуть починатися за 10-15 років до офіційного діагнозу.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Таку думку висловила лікарка Аннет Босворт, відома як доктор Боз, під час подкасту Стівена Бартлетта, пише видання Mirror. За словами медикині, йдеться насамперед не про забудькуватість чи проблеми з мисленням, а про метаболічні зміни. Такою ознакою вона назвала хронічно підвищений рівень інсуліну та інсулінорезистентність.

Босворт пов’язує ці процеси з порушенням роботи мозку задовго до появи очевидних когнітивних симптомів. Вона стверджує, що проблеми з пам’яттю можуть стати помітними вже тоді, коли патологічний процес триває роками.

“Вони приходять до клініки і вже починають говорити: "Я їхала днями та заблукала". І коли я чую це, ми запізнюємося на 15 років”, — пояснила докторка Аннет Босворт.

Саме такі зміни у повсякденному житті, як раптова дезорієнтація під час звичного маршруту, вона вважає тривожним сигналом. Але це не означає, що кожен подібний епізод свідчить про деменцію.

Дослідження справді показують зв’язок між метаболічним здоров’ям та ризиком когнітивних порушень. Зокрема, діабет другого типу та інсулінорезистентність пов’язані з підвищеним ризиком деменції. Водночас це саме фактори ризику, а не гарантована ознака майбутнього захворювання.

Є й інші дані про те, що зміни можуть бути помітними задовго до встановлення діагнозу. Наприклад, дослідження, опубліковане у 2026 році, виявило зв’язок між раннім початком деменції та зниженням продуктивності праці аж до 15 років перед діагнозом. При цьому автори окремо наголосили: дослідження показало зв’язок, але не довело причинно-наслідковий механізм.

Тому лікарі радять не чекати серйозних проблем із пам’яттю, щоб зайнятися здоров’ям. Контроль цукру в крові, артеріального тиску, ваги, фізична активність і збалансоване харчування належать до факторів, які можуть допомагати знижувати ризик деменції.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про несподіваний симптом деменції.



