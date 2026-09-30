Без уколів: вчені випробували нову таблетку проти діабету та отримали несподіваний результат

Лікування діабету 2-го типу може отримати ще один варіант у вигляді таблетки, яку приймають один раз на день. У новому дослідженні вчені перевірили препарат сафігліпрон, який належить до класу агоністів рецепторів GLP-1. Результати випробувань опубліковані 29 вересня у журналі Nature Medicine.

Контроль рівня глюкози в крові під час лікування діабету. Фото: Towfiqu barbhuiya / Pexels

Що показала нова таблетка

У дослідженні взяли участь 284 дорослих із діабетом 2-го типу, які на початку випробування контролювали захворювання за допомогою дієти та фізичних вправ без цукрознижувальних препаратів. Учасників розподілили на чотири групи: три отримували різні дозування сафігліпрону, а четверта — плацебо.

Через 32 тижні рівень глікованого гемоглобіну HbA1c у групах препарату виявився значно нижчим, ніж у учасників, які отримували плацебо. Різниця становила від 1,20 до 1,45 відсоткового пункту залежно від дозування. За найвищої дози HbA1c знизився на 1,63% від початкового рівня проти 0,18% у групі плацебо.

Таблетку не потрібно приймати натщесерце

Однією з особливостей сафігліпрону є спосіб прийому. Препарат приймали один раз на добу, причому дослідники не встановлювали обмежень щодо часу прийому або вживання їжі.

Учасники також трохи втрачали вагу: за максимальної дози зниження маси тіла за 32 тижні становило близько 4,8%. Водночас основною метою дослідження був саме контроль рівня цукру в крові.

Препарат мав і побічні ефекти. Найчастіше учасники повідомляли про шлунково-кишкові симптоми, зокрема нудоту, блювання, діарею та закреп. Більшість таких реакцій були легкими або помірними.

Вчені вважають отримані результати підставою для подальшого вивчення сафігліпрону як варіанта лікування діабету 2-го типу. Однак препарат поки залишається досліджуваним засобом, тому говорити про його швидку заміну наявних методів лікування зарано.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що діабет б'є не лише по тілу: вчені розкрили небезпечні наслідки для психіки