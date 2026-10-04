Аспірин може знизити ризик деменції на 70%: вчені виявили важливий нюанс

Один із найпоширеніших препаратів у світі може бути пов'язаний зі значно нижчим ризиком деменції, але йдеться далеко не про всіх людей. Вчені виявили, що ефект аспірину може залежати від генетичних особливостей, пов'язаних із кількістю тромбоцитів у крові.

Аспірин та інші препарати можуть мати неочікуваний вплив на здоров'я. Фото: Engin Akyurt / Pexels

Як аспірин може впливати на ризик деменції

Дослідники проаналізували дані понад 13 500 учасників масштабного дослідження ASPREE. Серед людей, які входили до верхніх 20% за генетичним показником, пов'язаним із кількістю тромбоцитів, деменція розвинулася приблизно у 3,3% учасників, які отримували плацебо. У групі, що приймала низьку дозу аспірину, цей показник становив близько 1%. Це відповідає приблизно на 70% нижчому відносному ризику.

Водночас дослідники не стверджують, що аспірин однаково впливає на всіх людей. Попередні результати ASPREE не показали загального зниження ризику деменції або когнітивних порушень у людей, які щодня приймали низькі дози препарату.

Є важливе застереження

У новому аналізі виявили й потенційно серйозний ризик. У тій самій генетичній групі значні кровотечі під час прийому аспірину виникали приблизно вдвічі частіше. Такі ускладнення зафіксували у 4,4% учасників із групи аспірину проти 2,1% серед тих, хто отримував плацебо.

Чому препарат може давати такий ефект саме у певної групи людей, поки остаточно не встановлено. Автори припускають, що важливу роль може відігравати біологія тромбоцитів.

Вчені наголошують, що результати потребують підтвердження в подальших дослідженнях. Тому отримані дані не означають, що людям варто самостійно починати приймати аспірин для профілактики деменції. Через ризик серйозних кровотеч рішення про тривалий прийом препарату слід обговорювати з лікарем.

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