Забудьте про високий холестерин та хвороби серця: що потрібно їсти щодня

Дослідники назвали продукти, щоденне вживання яких впливає на вагу, артеріальний тиск, холестерин і рівень цукру в крові.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Вживання 60–100 грамів цільнозернових продуктів на день може покращувати одразу кілька факторів ризику серцево-судинних захворювань. Таких висновків дійшли автори масштабного метааналізу 87 клінічних досліджень, пише видання Mirror.

Аналіз охопив понад 6500 людей із Європи, США, Канади, Азії, Австралії та Бразилії. Найбільшу користь дослідники побачили у тих, хто споживав приблизно 60-100 грамів цільного зерна щодня — це близько чотирьох-шести порцій.

У людей, які їли більше цільнозернових продуктів, знижувалися маса тіла, обхват талії та артеріальний тиск. Також покращувалися показники загального холестерину та “поганого” холестерину ЛПНЩ. Крім того, дослідники зафіксували зниження рівня тригліцеридів, глюкози та інтерлейкіну-6 — одного з маркерів запалення.

До цільнозернових продуктів належать:

овес,

коричневий рис,

цільна пшениця,

ячмінь,

жито,

кіноа,

просо,

кукурудза.

Це також цільнозерновий хліб, макарони та пластівці.

Керівниця дослідження доктор Гельда Тутунчі з Тебризького університету медичних наук пояснила, що попередні дослідження вже пов’язували цільне зерно з кращим здоров’ям серця, однак точна кількість продукту для отримання найбільшого ефекту залишалася незрозумілою.

“Ми виявили, що більшість переваг спостерігається при споживанні приблизно від 60 до 100 грамів на день”, — зазначила Тутунчі.

Це може бути вівсянка, кілька шматків цільнозернового хліба та порція коричневого рису.

Однак є важливе застереження. Дослідники не встановили, що цільнозернові продукти безпосередньо запобігають інфаркту чи інсульту. У включених роботах переважно оцінювали фактори ризику, а не самі серцево-судинні хвороби.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти знизять тиск та холестерин.



