Забудьте про хвороби серця: ці 5 фруктів варто їсти щодня

Коли йдеться про здоров’я серця, зазвичай говорять про те, чого потрібно їсти менше. Але не менш важливо, що саме варто додати до раціону.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Професор Хосе Абеллан-Алеман, спеціаліст із серцево-судинного ризику Католицького університету Мурсії, назвав п’ять фруктів, які можуть підтримувати здоров’я серця, пише видання Mirror.

За словами експерта, фрукти містять клітковину, вітаміни, мінерали та поліфеноли — рослинні сполуки, пов’язані з користю для серцево-судинної системи. Серед рекомендованих продуктів — червоний виноград, яблука, цитрусові, вишні та гранат.

Червоний виноград містить антоціани. За словами професора, систематичний огляд показав: люди з найвищим споживанням цих сполук мали на 26% нижчий загальний ризик серцево-судинних захворювань. Окремо зазначається, що сорт” Бумбайтс” (новий іспанський столовий виноград) містить у шість разів більше антоціанів, ніж традиційний столовий виноград із чорною шкіркою.

Яблука можуть бути корисними завдяки розчинній клітковині, зокрема пектину. Як пояснив Абеллан-Алеман, вона може допомагати зменшувати всмоктування холестерину в кишківнику. Також яблука містять флавоноїди.

До корисної фруктової п’ятірки експерт включив і цитрусові — апельсини, лимони, грейпфрути та лайми. Дослідження пов’язало регулярне їх вживання з потенційним зниженням ризику серцево-судинних захворювань на 43-49%. Фахівець радить їсти цілі фрукти, а не обмежуватися соком, щоб отримувати клітковину.

Вишні містять антоціани та флавоноїди. Нові дослідження показують можливий зв’язок їх вживання зі зниженням артеріального тиску та покращенням роботи ендотелію — шару клітин, який вистилає кровоносні судини.

Ще один продукт — гранат. Його насіння багате на поліфеноли, зокрема антоціани, які мають антиоксидантні властивості. Водночас експерт наголошує: щодо частини заявлених переваг потрібні додаткові дослідження.

Професор Абеллан-Алеман підсумував: “Хоча це п’ять моїх улюблених фруктів, корисних для серця, пам’ятайте, що всі фрукти містять різні поживні речовини та рослинні сполуки, тому обов’язково вживайте різноманітні продукти”.

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