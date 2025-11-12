Як заснути без пігулок: названо 9 несподівано корисних продуктів для сну

Незалежно від віку, кожній людині необхідний повноцінний сон. Саме під час відпочинку організм оновлюється: відновлює м’язи, нарощує тканини, синтезує білки та виробляє гормони, що готують нас до нового дня. Видання Prevention представило перелік із 9 продуктів, які сприяють якісному сну.

Фото: з відкритих джерел

"Харчування має значний вплив на якість і тривалість сну", — пояснює Кортні Коу, магістр наук і зареєстрований дієтолог компанії Clearcreek Nutrition and Wellness Co зі штату Огайо.

Вишні

Кислий вишневий сік — це природне джерело мелатоніну, гормону, який контролює цикл сну та неспання.

"Спробуйте замінити добавки мелатоніну на склянку вишневого соку перед сном і перевірте, чи допоможе це вам розслабитися", — радить Коу.

Горіхи та насіння

Мигдаль, кеш’ю й гарбузове насіння містять магній, який сприяє розслабленню м’язів і підтримує стабільний рівень цукру в крові вночі.

"Гарбузове насіння також багате на триптофан — амінокислоту, що перетворюється на серотонін, а потім у мелатонін, сприяючи спокійному сну", — додає Меггі Г. Лайон, дієтолог і професор Університету Нью-Хейвена.

Індичка

Індиче м’ясо містить триптофан, який допомагає тілу виробляти нейромедіатори, що впливають на сон. Хоча цього компонента небагато, страва з індички ввечері може допомогти розслабитися.

Молочні продукти

"Тепле молоко — не міф, воно справді допомагає заснути", — каже Коу.

Молочні продукти містять триптофан і казеїн — білок повільного засвоєння, який підтримує стабільний рівень цукру в крові й сприяє глибокому сну.

Ромашковий чай

Ромашка містить апігенін, антиоксидант, який зв’язується з рецепторами мозку, викликаючи сонливість. Дослідження 2024 року в журналі Complementary Therapies in Medicine підтвердило, що ромашковий чай допомагає засинати швидше та спати спокійніше.

Яйця

Одне яйце містить близько 83 мг триптофану — це чверть добової норми. Така кількість допомагає організму виробляти серотонін і мелатонін, що сприяють глибокому сну.

Кіноа

Ця крупа є чудовою альтернативою молочним продуктам. Вона містить білок і триптофан, тому порція кіноа на вечерю може допомогти заснути природним шляхом.

Риба

Тунець, лосось і скумбрія містять омега-3 жирні кислоти, які підтримують вироблення серотоніну, що допомагає тілу розслабитися й легше заснути.

Темний шоколад

Темний шоколад — не лише десерт, а й джерело омега-3 та антиоксидантів. За даними журналу Nutrients, його споживання вранці допомагає нормалізувати циркадні ритми та підтримувати метаболічне здоров’я.

