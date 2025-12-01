Як впливають делікатеси на ваш тиск: медики шокували застереженням

Ковбасні вироби часто вважають зручним джерелом білка, особливо для людей, які беруть їжу з собою на роботу чи навчання. Проте важливо пам’ятати: надмірне споживання таких продуктів може негативно впливати на кров’яний тиск. За даними видання Very Well Health, регулярне вживання ковбас дійсно здатне підвищувати артеріальний тиск з кількох причин. Основна — високий вміст натрію.

Дієтологиня Лаура Демроуз із Медичного центру Векснера при Університеті штату Огайо пояснює, що перероблені м’ясні продукти, включаючи ковбаси, містять значну кількість солі. Надлишок натрію призводить до затримки рідини в організмі, збільшуючи об’єм крові, що безпосередньо впливає на тиск.

Крім того, ковбаси містять різні харчові добавки, здатні впливати на стан судин. Зокрема, нітрати та нітрити, що подовжують термін зберігання і зберігають свіжість м’яса, можуть звужувати артерії та підвищувати кров’яний тиск. Численні наукові дослідження підтверджують цей ефект.

Щодо безпечного споживання, Американська асоціація серця радить не перевищувати 2300 мг натрію на день, а оптимально для більшості дорослих — близько 1500 мг. Людям із гіпертонією варто обмежувати натрій до 2000 мг на добу. Наприклад, один великий бутерброд із шинкою містить близько 750 мг натрію.

Деякі види ковбас є більш шкідливими для серця. Перероблене червоне м’ясо загалом небезпечніше, ніж птиця, а чим вище ступінь обробки та вміст солі, тим більший ризик. Найнебезпечніші ковбасні вироби: салямі, болонська, шинка, пастрамі та пепероні.

Для безпечнішого споживання експерти радять обирати м’ясні делікатеси з індички або курки з позначкою "низький вміст натрію", без нітритів/нітратів, некопчені або тонко нарізані. Ідеальна порція — не більше 56 грамів з вмістом натрію до 350 мг.

