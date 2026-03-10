Вранці чи ввечері: розкрито сенсаційну правду про правильний час вживання яблук

Яблука давно вважаються одним із найзручніших і найкорисніших перекусів. Вони низькокалорійні, багаті клітковиною, вітамінами та антиоксидантами, а в магазинах доступні у великому асортименті. Проте фахівці наголошують, що час споживання цього фрукта може значно впливати на засвоєння поживних речовин та ефект на організм.

Фото: з відкритих джерел

Людський організм функціонує за циркадними ритмами – рівень гормонів, швидкість метаболізму та активність травної системи змінюються протягом дня. Зранку обмін речовин працює ефективніше, клітини більш чутливі до інсуліну, а цукри з фруктів швидше перетворюються на енергію. Тому ранкове яблуко може стати ідеальним початком дня: воно заряджає енергією, стимулює роботу кишечника завдяки клітковині та підтримує стабільний рівень цукру у крові. Крім того, фрукт містить вітамін С, який підвищує імунітет і покращує концентрацію. Яблуко можна додавати до сніданків: з йогуртом, вівсянкою або горіхами.

У першій половині дня яблука також чудово підходять як перекус між основними прийомами їжі. Клітковина дарує відчуття ситості, а природні цукри допомагають підтримувати рівень енергії без різких стрибків глюкози. Вітаміни групи B та поліфеноли сприяють нормальній роботі нервової системи і покращують концентрацію під час навчання або роботи.

Вечірнє споживання яблук варто обмежувати: клітковина стимулює кишечник, а натуральні цукри можуть підвищувати рівень глюкози та викликати важкість, здуття або порушувати сон. Якщо хочеться щось легке перед сном, краще обрати запечене яблуко – після термічної обробки фрукт стає м’якшим і легше засвоюється.

Фахівці рекомендують їсти яблука переважно у першій половині дня – на сніданок, легкий обід або перекус. Увечері ж краще обмежити споживання, щоб уникнути проблем зі сном і травленням.

