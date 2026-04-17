Вплив цього вкрай популярного напою на психіку скдладно перебільшити: розкрито "ідеальну дозу"

Наукові дані свідчать, що помірне споживання кави може позитивно впливати на психічне здоров’я, особливо у чоловіків. Водночас надмірне вживання цього напою, як і повна відмова від нього, не дає подібного ефекту і може бути менш сприятливим для емоційного стану.

Згідно з матеріалами, опублікованими Euronews, дослідники проаналізували інформацію з британського біобанку UK Biobank, який охоплює понад 460 тисяч учасників віком від 40 до 69 років. Метою роботи було визначити, як щоденне споживання кави пов’язане з ризиками розвитку різних психічних розладів.

Результати показали, що найкращі показники спостерігаються у людей, які споживають приблизно дві–три чашки кави на день. Саме ця кількість асоціюється з потенційним зниженням ризику порушень настрою та психічних станів. Натомість учасники, які вживали занадто мало або, навпаки, понад п’ять чашок на день, не демонстрували подібних переваг, а в окремих випадках мали вищі ризики.

Дослідники також відзначили, що зв’язок між кавою та психічним здоров’ям є більш вираженим у чоловіків, ніж у жінок. Це може свідчити про різну реакцію організму на біологічно активні речовини, що містяться у каві.

Кава містить понад тисячу різних сполук, серед яких кофеїн, поліфеноли, меланоїдіни та дитерпени. Саме ці компоненти, за припущенням учених, можуть впливати на роботу мозку та нервової системи.

Окремо дослідження звертає увагу на протизапальні властивості таких речовин, як кофеїн і хлорогенова кислота. Вони потенційно здатні знижувати рівень запальних процесів в організмі, що може бути одним із чинників нижчого ризику розвитку психічних розладів.

Крім того, кофеїн, як зазначають науковці, може чинити нейропротекторний ефект через вплив на аденозинові рецептори. Зокрема, активація рецептора A1R пов’язується з антидепресивною дією, тоді як блокування A2AR може допомагати протидіяти негативним наслідкам стресу для нервової системи.

