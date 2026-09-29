Відмовтеся від цього негайно: які продукти шкідливо вживати на обід

Тисячі людей регулярно купують комплексні обіди в супермаркетах, але далеко не кожна комбінація є вдалим вибором.

Продукти. Ілюстративне фото

Дієтолог Холлі Каске пояснила, на які продукти краще звертати увагу, а яких — уникати, пише видання Express. За її словами, найбільш збалансований обід має поєднувати джерело білка, овочі або фрукти, багаті на клітковину вуглеводи та корисні жири. При цьому вона радить дивитися не лише на калорійність, а й на те, наскільки їжа здатна наситити.

Серед небажаних варіантів Каске назвала:

сендвічі з обробленим м’ясом, сиром, соусами та білим хлібом,

великі порції пасти з вершковим соусом,

сосиски в тісті,

пиріжки.

Вона пояснила, що такі продукти можуть містити багато насичених жирів і солі та мало клітковини.

Не найкращим доповненням до обіду є також:

чипси,

шоколадні батончики,

торти,

мафіни,

печиво,

солодощі.

Окремо дієтолог звернула увагу на солодкі напої — Coca-Cola, лимонад та енергетики. Вони додають багато цукру, але не дають відчуття ситості.

Каске також попередила про великі пляшки фрапе, підсолоджену холодну каву, молочні коктейлі та шоколадне молоко. За її словами, вони можуть мати невисоку поживну цінність, водночас містячи багато цукру та калорій.

Дієтолог радить обирати основну страву з білком та овочами, перекус із високим вмістом клітковини, а як напій — воду або продукт із низьким вмістом цукру. За словами Каске, регулярне надмірне споживання солі може сприяти підвищенню тиску, а велика кількість насичених жирів — збільшенню рівня холестерину ЛПНЩ. Надлишок калорій та доданого цукру також може сприяти набору ваги й підвищувати ризик діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Водночас дієтолог наголосила: випадкова пачка чипсів, шоколадний батончик чи солодкий напій самі по собі не спричинять довгострокових наслідків. Головне — загальний здоровий раціон, особливо якщо комплексні обіди купуються кілька разів на тиждень.

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