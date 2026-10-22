Секрет довголіття не такий простий: що вчені з’ясували про м’ясо та вегетаріанство

Чи справді відмова від м’яса допомагає жити довше? Китайські вчені проаналізували дані понад 5000 людей віком від 80 років і виявили, що зв’язок між харчуванням та шансами дожити до 100 років складніший, ніж може здатися. Найпомітніша закономірність стосувалася жінок із недостатньою вагою. Про результати дослідження повідомляє ScienceAlert із посиланням на роботу, опубліковану в The American Journal of Clinical Nutrition.

Їжа. Фото: із відкритих джерел

Науковці використали дані Китайського поздовжнього дослідження здорового довголіття. Вони порівняли 1459 людей, які дожили до 100 років, із 3744 учасниками, які померли раніше, не досягнувши сторічного віку.

Загалом у вегетаріанців шанси дожити до 100 років були нижчими, ніж у тих, хто їв м’ясо. Однак результати відрізнялися залежно від статі та індексу маси тіла. Серед чоловіків статистично значущого зв’язку між вегетаріанським харчуванням і досягненням сторічного віку не виявили. У жінок закономірність була виразнішою.

Особливо помітною різниця виявилася серед жінок із недостатньою вагою — індексом маси тіла нижче 18,5. У цій групі щоденне вживання м’яса було пов’язане з на 44% вищою ймовірністю дожити до 100 років порівняно з вегетаріанським раціоном. Водночас серед людей із нормальною або надмірною вагою подібного зв’язку не виявили.

У похилому віці низька маса тіла може свідчити про нестачу енергії або важливих поживних речовин. Тому дослідники припускають, що для людей поважного віку, схильних до недостатньої ваги, особливе значення має раціон, який забезпечує організм достатньою кількістю білка та інших нутрієнтів.

Водночас результати не означають, що м’ясо саме собою подовжує життя. Учасники, які не їли м’яса, але споживали рибу, яйця або молочні продукти, мали такі ж шанси дожити до 100 років, як і ті, хто їв м’ясо. Натомість серед веганів, які виключили всі продукти тваринного походження, дослідники зафіксували нижчі шанси досягти сторіччя порівняно з людьми з різноманітним раціоном.

Це не доводить, що веганське харчування обов’язково шкодить здоров’ю. Важливо, чи отримує людина достатньо калорій, білка, вітамінів і мінералів. За умови продуманого планування необхідні речовини можна отримувати й без м’яса.

Науковці не встановили причинно-наслідкового зв’язку між вживанням м’яса та довголіттям. Вони оцінювали харчування учасників у похилому віці, але не могли повністю простежити, як змінювався їхній раціон протягом життя. Крім того, на вибір продуктів могли впливати вікові зміни, зокрема труднощі з пережовуванням їжі.

Отже, дослідження не дає підстав радити всім людям їсти більше м’яса заради довголіття. Воно радше підкреслює важливість достатнього харчування та підтримання здорової маси тіла в старшому віці. Сам по собі тип дієти не пояснює всіх відмінностей у шансах дожити до 100 років.

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