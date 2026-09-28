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Названо суперпродукт, який знижує артеріальний тиск: ефект здивує кожного

Фісташки можуть допомагати контролювати артеріальний тиск. Дієтолог пояснила, яку роль у цьому відіграють калій та антиоксиданти

28 вересня 2026, 15:21
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Кречмаровская Наталия

Високий артеріальний тиск часто не має очевидних симптомів, але може створювати додаткове навантаження на серце й судини. Дієтолог назвала горіх, який може допомогти його контролювати.

Названо суперпродукт, який знижує артеріальний тиск: ефект здивує кожного

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Одним із продуктів, які можуть допомагати контролювати тиск, є фісташки, пише видання Express.

Гіпертензія виникає тоді, коли тиск крові на стінки артерій постійно залишається надто високим. Серед способів його контролю називають регулярні фізичні вправи, контроль ваги та харчування з низьким вмістом натрію.

Фісташки привертають увагу насамперед через високий вміст калію та невелику кількість натрію. Дієтолог Андреа Матіс зазначила, що порція вагою 30 грамів очищених несолоних фісташок містить близько 162 калорій, 6 грамів білка, 13 грамів жиру, переважно ненасиченого, 3 грами клітковини та майже 300 мг калію.

“Калій відіграє важливу роль у підтримці здорового рівня артеріального тиску, допомагаючи збалансувати негативний вплив підвищеного споживання натрію”, — пояснила Матіс.

За її словами, надлишок натрію може спричиняти затримку води в організмі, збільшувати об'єм крові та підвищувати тиск. Калій, своєю чергою, допомагає ниркам виводити надлишок натрію із сечею, а також сприяє розслабленню стінок кровоносних судин.

Є у фісташках і антиоксиданти — зокрема гамма-токоферол, лютеїн та поліфеноли. Вони допомагають нейтралізувати вільні радикали, які можуть пошкоджувати клітини та сприяти запаленню.

Матіс також пояснила, що окислювальне пошкодження з часом може погіршувати еластичність судин. Це ускладнює їхнє нормальне розширення та скорочення.

Фісташки можна їсти окремо, додавати до фруктів або використовувати в інших стравах.

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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2247254/simple-snack-help-reduce-blood-pressure
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