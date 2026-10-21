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Кава краде ваш відпочинок, поки ви спите: що виявили дослідники

Навіть безсоння не обов’язкове: кофеїн здатен змінювати активність мозку вночі, через що повноцінний відпочинок може бути не таким відновлювальним, як здається

21 жовтня 2026, 15:40
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Кравцев Сергей

Людина може спати рекомендовані вісім годин, не прокидатися серед ночі, але вранці все одно відчувати втому. Однією з можливих причин є кофеїн, який впливає на мозкову активність навіть під час сну. Про це пише видання Egeszseg Kalauz із посиланням на огляд дослідників Вроцлавського медичного університету.

Кава краде ваш відпочинок, поки ви спите: що виявили дослідники

Кава. Фото: з відкритих джерел

Під час нічного відпочинку мозок проходить кілька стадій. Особливе значення має глибокий сон, для якого характерні повільні мозкові хвилі. Їхню активність можна вимірювати за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ). Цей метод допомагає виявити зміни, які людина сама може не помічати.

Наукові дані свідчать, що кофеїн здатен знижувати повільнохвильову активність, пов’язану з глибоким сном. Тож навіть якщо людина швидко заснула й проспала ніч без пробуджень, це ще не означає, що кофеїн ніяк не вплинув на її відпочинок.

Водночас фахівці застерігають від однозначних висновків. Зміни на ЕЕГ не обов’язково означають, що людина матиме безсоння або неодмінно почуватиметься розбитою наступного дня. Самі лише показники мозкової активності також не дають змоги точно оцінити, наскільки погіршилася якість сну.

Чому ж кава допомагає прокинутися, але може заважати нічному відновленню? Кофеїн блокує рецептори аденозину – речовини, яка бере участь у формуванні відчуття сонливості. Саме тому після чашки кави людина може відчути приплив бадьорості, краще зосередитися та довше працювати.

Однак цей ефект не означає, що організм більше не потребує відпочинку. Кофеїн лише тимчасово послаблює відчуття втоми, а не компенсує нестачу сну.

Якщо після повноцінної ночі людина регулярно прокидається виснаженою, варто звернути увагу на звички, зокрема на кількість кави та час її вживання. Водночас не слід автоматично звинувачувати лише кофеїн: стійка денна сонливість може мати й інші причини, які потребують уваги.

Також видання "Коментарі" повідомляло – каву можна не пити: вчені виявили несподіваний ефект її запаху.




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