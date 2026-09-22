logo_ukra

BTC/USD

85285

ETH/USD

2723.4

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Кава бадьорить не всіх: чому на одних кофеїн діє годинами, а інших майже не бере
commentss НОВИНИ Всі новини

Кава бадьорить не всіх: чому на одних кофеїн діє годинами, а інших майже не бере

Одна людина після чашки кави відчуває приплив бадьорості, а інша може майже не помітити ефекту. На реакцію організму впливають гени, спосіб життя, ліки та навіть вагітність

22 вересня 2026, 09:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кофеїн є найпоширенішою психоактивною речовиною у світі. За даними BBC, щодня люди випивають понад 2 млрд чашок кави, не враховуючи чай, енергетики, шоколад та інші продукти з кофеїном.

Кава бадьорить не всіх: чому на одних кофеїн діє годинами, а інших майже не бере

Кава. Фото: з відкритих джерел

Кофеїн не створює енергію безпосередньо, а блокує дію аденозину – речовини, яка накопичується в мозку протягом дня та викликає сонливість. Після вживання він швидко потрапляє у кров і мозок, тоді як печінка починає його розщеплювати.

За словами докторки Мерилін Корнеліс із Northwestern University, цей процес може тривати у різних людей від 6 до 20 годин. Одну з ключових ролей відіграє ген CYP1A2, пов’язаний зі швидкістю метаболізму кофеїну.

На ефект також впливають зовнішні фактори. Зокрема, куріння може прискорювати розщеплення кофеїну приблизно на 65%. Після відмови від сигарет звична кількість кави може діяти сильніше. Деякі антибіотики, протизаплідні таблетки та інші препарати, навпаки, здатні сповільнювати метаболізм кофеїну.

Регулярне вживання кави також формує толерантність – організм адаптується, тому та сама доза з часом може давати слабший ефект. Після тривалої перерви чутливість частково повертається, і перша чашка може спричинити тремтіння чи нервозність.

Кофеїн здатен впливати і на сон, навіть якщо людина без проблем засинає після вечірньої кави. Фахівці радять уникати його щонайменше за шість годин до сну, хоча оптимальний час залежить від індивідуальної чутливості.

Для вагітних британська система охорони здоров’я рекомендує обмежити споживання кофеїну до 200 мг на добу. Надмірна кількість кофеїну може спричинити головний біль, тремтіння, прискорене серцебиття, тривожність та проблеми зі сном.

Також видання "Коментарі" повідомляло – каву можна не пити: вчені виявили несподіваний ефект її запаху.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/c4gkd4zw564o

Новини

Всі новини