Кава бадьорить не всіх: чому на одних кофеїн діє годинами, а інших майже не бере

Кофеїн є найпоширенішою психоактивною речовиною у світі. За даними BBC, щодня люди випивають понад 2 млрд чашок кави, не враховуючи чай, енергетики, шоколад та інші продукти з кофеїном.

Кава. Фото: з відкритих джерел

Кофеїн не створює енергію безпосередньо, а блокує дію аденозину – речовини, яка накопичується в мозку протягом дня та викликає сонливість. Після вживання він швидко потрапляє у кров і мозок, тоді як печінка починає його розщеплювати.

За словами докторки Мерилін Корнеліс із Northwestern University, цей процес може тривати у різних людей від 6 до 20 годин. Одну з ключових ролей відіграє ген CYP1A2, пов’язаний зі швидкістю метаболізму кофеїну.

На ефект також впливають зовнішні фактори. Зокрема, куріння може прискорювати розщеплення кофеїну приблизно на 65%. Після відмови від сигарет звична кількість кави може діяти сильніше. Деякі антибіотики, протизаплідні таблетки та інші препарати, навпаки, здатні сповільнювати метаболізм кофеїну.

Регулярне вживання кави також формує толерантність – організм адаптується, тому та сама доза з часом може давати слабший ефект. Після тривалої перерви чутливість частково повертається, і перша чашка може спричинити тремтіння чи нервозність.

Кофеїн здатен впливати і на сон, навіть якщо людина без проблем засинає після вечірньої кави. Фахівці радять уникати його щонайменше за шість годин до сну, хоча оптимальний час залежить від індивідуальної чутливості.

Для вагітних британська система охорони здоров’я рекомендує обмежити споживання кофеїну до 200 мг на добу. Надмірна кількість кофеїну може спричинити головний біль, тремтіння, прискорене серцебиття, тривожність та проблеми зі сном.

Також видання "Коментарі" повідомляло – каву можна не пити: вчені виявили несподіваний ефект її запаху.



