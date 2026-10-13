Гарбуз і рівень цукру в крові: одна помилка у приготуванні може змінити все

Гарбуз не обов’язково викликає різке підвищення рівня цукру в крові. За помірного споживання та правильного приготування цей овоч може бути частиною збалансованого раціону навіть для людей, які стежать за рівнем глюкози. Про це пише Verywell Health.

Гарбуз. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, у половині склянки гарбузового пюре міститься близько 10 грамів вуглеводів і 3-4 грами харчових волокон. Завдяки цьому помірна порція гарбуза має відносно низьке глікемічне навантаження та може лише незначно впливати на рівень цукру в крові.

Дієтологиня Кейтлін Гіппл пояснила, що регулярне вживання гарбуза як складової збалансованого харчування може сприяти підтриманню здорового рівня глюкози з часом.

Однак не всі страви з гарбуза однаково корисні. Найкращим вибором буде запечений овоч або гарбузове пюре без додавання цукру. Натомість солодкі пироги, випічка та сиропи для кави можуть містити значну кількість доданого цукру й швидких вуглеводів, що ускладнює контроль глюкози.

Важливо також звертати увагу на те, з чим їсти гарбуз. Дієтологи радять поєднувати вуглеводні продукти з білками та ненасиченими жирами. Наприклад, гарбуз можна подати з натуральним несолодким йогуртом, насінням, м’ясом або бобовими.

Такі комбінації роблять страву поживнішою та можуть допомогти довше зберігати відчуття ситості. Водночас вони не скасовують необхідності контролювати загальну кількість вуглеводів у раціоні.

Отже, відмовлятися від гарбуза лише через його солодкуватий смак не обов’язково. Значно важливіше стежити за порціями, уникати надлишку доданого цукру та обирати збалансовані поєднання продуктів.

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