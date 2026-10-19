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Ці продукти допоможуть прожити до глибокої старості: що варто їсти після 40 років

Які продукти варто додати до раціону після 40 років, щоб жити довше

19 жовтня 2026, 18:42
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Кречмаровская Наталия

Люди, які після 40 років переходять від нездорового харчування до збалансованого раціону, потенційно можуть прожити приблизно на 10 років довше.

Ці продукти допоможуть прожити до глибокої старості: що варто їсти після 40 років

Здоров'я. Ілюстративне фото

Дослідники пов’язали здоровіші харчові звички з більшою ймовірністю дожити до 70 років без низки хронічних захворювань, пише Express.

Ці продукти можуть допомогти підтримувати здоров’я протягом життя:

1. Цільнозернові продукти. Вівсянка, цільнозерновий хліб, коричневий рис і макарони з цільного зерна містять клітковину та інші поживні речовини. Їх споживання пов’язують зі здоровим старінням і збільшенням очікуваної тривалості життя.

2. Горіхи. Мигдаль, волоські горіхи та інші види містять білок, клітковину, мінерали й ненасичені жири. Дослідження пов’язують їх регулярне споживання з вищими шансами на здорове старіння.

3. Фрукти. Яблука, апельсини, ягоди та інші фрукти забезпечують організм клітковиною, вітамінами й мінералами. До раціону можна включати свіжі, заморожені та відповідні консервовані фрукти.

4. Овочі. Броколі, морква, шпинат і капуста містять клітковину, вітаміни, мінерали та рослинні сполуки. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує щодня споживати щонайменше п’ять порцій фруктів та овочів загалом.

5. Квасоля та сочевиця. Нут, горох та інші бобові є джерелами рослинного білка, клітковини й мінералів. Ця група продуктів посідає важливе місце в раціонах, пов’язаних із довголіттям.

6. Оливкова олія. Вона містить переважно ненасичені жири. Якщо замінювати нею насичені жири, це може допомогти знизити рівень холестерину в крові. Дотримання середземноморського стилю харчування також пов’язують зі зниженням ризику смертності.

7. Молоко, йогурт і сир зі зниженим вмістом жиру. Ці продукти забезпечують організм кальцієм, необхідним для здоров’я кісток, і білком, який підтримує м’язову масу.

8. Риба. Вона містить білок та інші необхідні поживні речовини. Жирні сорти, зокрема лосось, сардини й скумбрія, є джерелами довголанцюгових омега-3 жирних кислот.

Дослідження не стверджують, що окремий продукт гарантовано продовжить життя на певну кількість років. Однак отримані результати вказують на зв’язок між збалансованим харчуванням, здоровим старінням і довголіттям.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти покращать здоров'я’ очей.




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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2256548/8-foods-you-should-eat-best-chance-living-100
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