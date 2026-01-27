logo_ukra

Чим насправді корисний гарячий шоколад: розкрито шокуючу правду про його вплив на здоров'я
Чим насправді корисний гарячий шоколад: розкрито шокуючу правду про його вплив на здоров'я

Фахівці з харчування радять вживати гарячий шоколад людям, що тренуються, та енергійним дітям

27 січня 2026, 12:35
Автор:
Клименко Елена

Гарячий шоколад не лише смачний, а й містить низку поживних речовин, корисних для здоров’я дорослих та дітей. Він особливо допомагає відновленню після фізичних навантажень і підтримує кістки завдяки вмісту кальцію та вітаміну D. Проте напій часто містить доданий цукор, що може підвищувати ризик розвитку діабету, ожиріння або карієсу, тому його слід вживати помірно, зазначає Verywellhealth.

Чим насправді корисний гарячий шоколад: розкрито шокуючу правду про його вплив на здоров'я

Фото: з відкритих джерел

Дослідження показують, що гарячий шоколад після тренування ефективно відновлює м’язи, іноді навіть краще за традиційні спортивні напої, і допомагає підтримувати водний баланс після кардіонавантажень. Крім того, регулярне вживання шоколадного молока може підвищувати рівень важливих нутрієнтів, таких як магній, калій, фосфор, білок, цинк, холін та селен, що підтримують роботу серця, нервів, м’язів і мозку.

Білок у гарячому шоколаді також допомагає контролювати апетит, створюючи тривале відчуття ситості. Для літніх людей напій з молоком може підвищувати рівень антиоксидантів, які захищають мозок від вікових змін та знижують ризик когнітивних порушень. Дослідження пов’язують щоденне вживання молочних напоїв із гарячим шоколадом зі зниженням ймовірності серцево-судинних захворювань, остеопорозу, діабету 2 типу та інсульту.

Однак гарячий шоколад не підходить людям із непереносимістю лактози або алергією на молоко, оскільки він може викликати здуття живота, діарею або болі. Крім того, какао містить щавелеву кислоту, що частково перешкоджає засвоєнню кальцію з молока. Експерти радять готувати напій вдома з несолодкого какао-порошку, щоб контролювати кількість цукру і робити його максимально корисним. 

Медики рекомендують гарячий шоколад для спортсменів, активних дітей та літніх людей із дефіцитом кальцію або вітаміну D. Напій не лише забезпечує відновлення та енергію, а й підтримує здоров’я кісток, мозку та серця, якщо його споживати правильно. 

Як вже писали "Коментарі", інсульт виникає внаслідок гострого порушення кровопостачання мозку. Причиною такого стану може бути як розрив кровоносної судини, так і її закупорка тромбом, що призводить до відмирання ділянки мозкової тканини. Перед розвитком інсульту часто з’являються тривожні симптоми, які не можна ігнорувати.



