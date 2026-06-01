Чи варто щодня вживати каву: розкрито шокуючий інсайд про вплив на здоров'я

Кава — це значно більше, ніж просто напій для ранкового пробудження. Як зазначає Verywell Health із посиланням на перевірені наукові дослідження, регулярне вживання кави може мати низку позитивних впливів на організм. Матеріал був додатково перевірений докторкою фармацевтичних наук Лі Веддл.

Фахівці виділяють щонайменше чотири ключові переваги цього напою, які мають наукове підґрунтя: потенційне подовження тривалості життя, підтримка здоров’я кишківника, допомога у контролі ваги та зниження ризику розвитку хронічних хвороб.

По-перше, дослідження, опубліковані в The Journal of Nutrition, показують, що регулярне споживання 1–3 чашок чорної кави з кофеїном може бути пов’язане зі зменшенням ризику передчасної смерті та серцево-судинних захворювань. Зокрема, вчені зафіксували зниження загального ризику смертності приблизно на 16–17% у тих, хто п’є каву щодня. Водночас додавання значної кількості цукру, молока або вершків частково зменшує цей ефект. Важливо враховувати, що ці дані є спостережними та не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку.

По-друге, кава може позитивно впливати на кишкову мікрофлору. Дослідження у Biotechnology and Genetic Engineering Reviews виявили зв’язок між споживанням кави та зростанням корисних бактерій у кишківнику, зокрема тих, що сприяють утворенню антиоксидантів і зменшенню запальних процесів. Поліфеноли, які містяться в каві, можуть діяти як пребіотики, підтримуючи здоровий баланс мікробіому та нормальну роботу травної системи.

По-третє, кава здатна тимчасово прискорювати метаболізм. Згідно з даними Journal of Endocrinology, після її вживання швидкість обміну речовин може зростати на 5–20% протягом кількох годин. Також напій сприяє активнішому розщепленню жирів і може знижувати апетит, що іноді допомагає контролювати калорійність раціону.

І, нарешті, регулярне споживання кави пов’язують зі зниженням ризику низки хронічних захворювань, серед яких діабет 2 типу, хвороба Паркінсона, інсульт та серцева недостатність.

