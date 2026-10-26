Цей овоч допомагає знизити тиск: кардіолог назвала несподіваний продукт

Буряк може бути корисним для людей, які прагнуть контролювати артеріальний тиск. Цей овоч містить багато нітратів, які організм перетворює на оксид азоту. Він сприяє розширенню кровоносних судин і покращує кровотік.

Артеріальний тиск. Ілюстративне фото

Про користь буряка розповіла докторка Аннапурна Кіні, пише Мirror.

“Якщо ви дійсно хочете знати, що знижує кров’яний тиск, то це буряк — корінь буряка”, — зазначила лікарка.

За її словами, він впливає на стінки судин, допомагаючи розслабити їхню гладку мускулатуру та зберегти гнучкість. З віком кровоносні судини стають жорсткішими, а в артеріях накопичуються бляшки. Ці зміни можуть сприяти розвитку гіпертензії.

Лікарі попереджають, якщо не контролювати артеріальний тиск, зростає ризик серцевих нападів, хвороб серця, інсульту, серцевої недостатності та захворювань нирок. Серед інших можливих ускладнень — аневризма аорти, судинна деменція, погіршення когнітивних функцій, втрата зору та сексуальна дисфункція.

Зареєстрована дієтологиня Наталі Ріццо пояснила, що оксид азоту допомагає розширювати кровоносні судини та підтримувати кровотік у всьому організмі.

За словами докторки Кіні, до раціону можна додавати не лише коренеплід, а й бурякове бадилля. Вона рекомендує готувати зелень з оливковою олією, невеликою кількістю часнику та дрібкою солі. Таку страву можна додавати до супів, салатів або запіканок.

Водночас зміни в харчуванні не замінюють медичної допомоги. За ризику гіпертензії важливо регулярно звертатися до сімейного лікаря: для контролю тиску можуть знадобитися ліки, а також зміни в раціоні та фізична активність.

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