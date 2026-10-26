logo_ukra

BTC/USD

80216

ETH/USD

2321.35

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Цей овоч допомагає знизити тиск: кардіолог назвала несподіваний продукт
commentss НОВИНИ Всі новини

Цей овоч допомагає знизити тиск: кардіолог назвала несподіваний продукт

Високий тиск підвищує ризик серцевих нападів, інсультів і проблем із нирками. Кардіолог назвала овоч, який може допомогти контролювати артеріальний тиск

26 жовтня 2026, 17:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Буряк може бути корисним для людей, які прагнуть контролювати артеріальний тиск. Цей овоч містить багато нітратів, які організм перетворює на оксид азоту. Він сприяє розширенню кровоносних судин і покращує кровотік.

Цей овоч допомагає знизити тиск: кардіолог назвала несподіваний продукт

Артеріальний тиск. Ілюстративне фото

Про користь буряка розповіла докторка Аннапурна Кіні, пише Мirror. 

“Якщо ви дійсно хочете знати, що знижує кров’яний тиск, то це буряк — корінь буряка”, — зазначила лікарка.

За її словами, він впливає на стінки судин, допомагаючи розслабити їхню гладку мускулатуру та зберегти гнучкість. З віком кровоносні судини стають жорсткішими, а в артеріях накопичуються бляшки. Ці зміни можуть сприяти розвитку гіпертензії.

Лікарі попереджають, якщо не контролювати артеріальний тиск, зростає ризик серцевих нападів, хвороб серця, інсульту, серцевої недостатності та захворювань нирок. Серед інших можливих ускладнень — аневризма аорти, судинна деменція, погіршення когнітивних функцій, втрата зору та сексуальна дисфункція.

Зареєстрована дієтологиня Наталі Ріццо пояснила, що оксид азоту допомагає розширювати кровоносні судини та підтримувати кровотік у всьому організмі.

За словами докторки Кіні, до раціону можна додавати не лише коренеплід, а й бурякове бадилля. Вона рекомендує готувати зелень з оливковою олією, невеликою кількістю часнику та дрібкою солі. Таку страву можна додавати до супів, салатів або запіканок.

Водночас зміни в харчуванні не замінюють медичної допомоги. За ризику гіпертензії важливо регулярно звертатися до сімейного лікаря: для контролю тиску можуть знадобитися ліки, а також зміни в раціоні та фізична активність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти вбивають серце. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/high-blood-pressure-diet-best-37800157
Теги:

Новини

Всі новини