При каких заболеваниях полезен витамин А

Витамины - это жизненно важные микроэлементы, которые необходимы нашему организму для правильной работы и поддержания здоровья. У каждого из них есть свои функции, например, витамин А помогает укрепить иммунитет, кости, зубы, защищает наши глаза и поддерживает гормональный фон. От каких заболеваний он способен уберечь?

Диабет

Известно, что витамин А стимулирует активность бета-клеток в в поджелудочной железе - органе, который вырабатывает инсулин. А дефицит этого гормона является причиной сахарного диабета, потому что приводит к избытку глюкозы в крови.

Когнитивная дисфункция

Витамин A играет ключевую роль в улучшении нейропластичности и нейрогенеза. Что важно для нашего гиппокампа и гипоталамуса, которые контролируют память и бодрствование. Дефицит витамина А вызывает циркадную дисритмию, что, в свою очередь, приводит к когнитивной дисфункции.

Нарушения циркадного ритма

Циркадные ритмы — это внутренние ритмы нашего организма, которые регулируются солнцем. Когда в их работе происходит "сбой" появляется окислительный стресс, снижение памяти, умственной работоспособности и других важных функций. Витамин А способствует нормализации циркадного ритма.



Неусваиваемость витамина D

Если у вас недостаток витамина А, вы можете принимать все формы витамина D, которые вы захотите, но это не будет иметь большого значения, потому что вам нужен витамин А, чтобы наступил положительный эффект от приема витамина D.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины особенно полезныдля женской красоты и здоровья.



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