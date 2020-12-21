kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.12.2020

BTC/USD

22801.65

ETH/USD

608.67

LTC/USD

105.06

НБУ 21.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды Методы релаксации во время беременности для лучшего сна
commentss НОВОСТИ Все новости

Методы релаксации во время беременности для лучшего сна

Если вы чувствуете напряжение, беспокойство или переутомление, крепкий сон может казаться несбывшейся мечтой. Попробуйте эти простые, проверенные временем методы, которые помогут успокоить ваш разум, расслабить мышцы и вернуть вожделенный ночной сон в вашу жизнь.

сегодня, 20:27
Автор:

Седлецкая Татьяна


Методы релаксации во время беременности для лучшего сна

Фото: pampers-gorodok

Йога и растяжка

Занятия перинатальной йогой очень популярны, и в сочетании с сердечнососудистыми упражнениями (такими как ходьба) йога может быть идеальным способом для будущих мам оставаться в форме. Йога помогает тонизировать мышцы и улучшает баланс и кровообращение во время беременности – к тому же очень мало влияет на ваши суставы. Аккуратное растягивание мышц в течение дня и перед сном, будет способствовать более легкому засыпанию.

Массаж

Массаж расслабляет напряженные или уставшие мышцы. Если вы собираетесь посещать профессионального массажиста, убедитесь, что  него есть опыт работы с беременными женщинами. Попросите своего любимого человека массировать ваши ноги, руки или шею дома перед сном – это отличный способ расслабиться.

Глубокое дыхание

Глубокое и ритмичное дыхание поможет облегчить напряжение мышц, снизить сердечный ритм и помочь вам быстрее уснуть. С закрытым ртом медленно вдыхайте воздух через нос. Почувствуйте, как ваша грудная клетка расширяется, когда вы постепенно наполняете свои легкие воздухом. Удерживайте воздух в легких в течение несколько секунд. Затем выдохните через нос на четыре счета.

Прогрессивное расслабление мышц

Как только вы освоите эту простую технику, она действительно поможет вам легче заснуть. Общая идея состоит в том, чтобы сильно напрягать все мышцы тела, а затем медленно их расслаблять. Сосредоточьтесь на одной группе мышц за раз и чередуйте правую и левую сторону своего тела. Сначала напрягите и отпустите руки и мышцы предплечья. Затем сделайте то же самое с мышцами лица, плечами, спиной, бедрами и так далее, пока не достигнете своих ног.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ