Методы релаксации во время беременности для лучшего сна

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Йога и растяжка

Занятия перинатальной йогой очень популярны, и в сочетании с сердечнососудистыми упражнениями (такими как ходьба) йога может быть идеальным способом для будущих мам оставаться в форме. Йога помогает тонизировать мышцы и улучшает баланс и кровообращение во время беременности – к тому же очень мало влияет на ваши суставы. Аккуратное растягивание мышц в течение дня и перед сном, будет способствовать более легкому засыпанию.

Массаж

Массаж расслабляет напряженные или уставшие мышцы. Если вы собираетесь посещать профессионального массажиста, убедитесь, что него есть опыт работы с беременными женщинами. Попросите своего любимого человека массировать ваши ноги, руки или шею дома перед сном – это отличный способ расслабиться.

Глубокое дыхание

Глубокое и ритмичное дыхание поможет облегчить напряжение мышц, снизить сердечный ритм и помочь вам быстрее уснуть. С закрытым ртом медленно вдыхайте воздух через нос. Почувствуйте, как ваша грудная клетка расширяется, когда вы постепенно наполняете свои легкие воздухом. Удерживайте воздух в легких в течение несколько секунд. Затем выдохните через нос на четыре счета.

Прогрессивное расслабление мышц

Как только вы освоите эту простую технику, она действительно поможет вам легче заснуть. Общая идея состоит в том, чтобы сильно напрягать все мышцы тела, а затем медленно их расслаблять. Сосредоточьтесь на одной группе мышц за раз и чередуйте правую и левую сторону своего тела. Сначала напрягите и отпустите руки и мышцы предплечья. Затем сделайте то же самое с мышцами лица, плечами, спиной, бедрами и так далее, пока не достигнете своих ног.





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