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Как уберечься от летней жары во время беременности

Чтобы беременность протекала хорошо, придерживайтесь нескольких правил

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Как уберечься от летней жары во время беременности

Жаркое лето может обернуться для будущей мамы настоящим кошмаром. Организму бывает сложно справиться с резкими перепадами температур. Но облегчить состояние беременной помогут следующие рекомендации:

Принимайте теплый душ 

Многие считают, что во время жары лучше принимать холодный душ, потому что он помогает быстрее освежиться. Но это ошибка. Чаще всего после такой процедуры тело быстрее нагревается для компенсации резкого охлаждения. Лучше отдайте предпочтение теплой воде, она действительно поможет облегчить состояние и охладить тело. 

Носите легкую одежду 

В жаркое время года очень важно правильно подбирать нижнее белье и одежду из легких тканей. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на хлопке. Он легко пропускает воздух и может предотвратить образование опрелостей. Также важно останавливать свой выбор на светлых оттенках, поскольку темные цвета поглощают тепло и могут спровоцировать солнечный удар.

Пейте больше воды 

Беременность способствует повышенному обезвоживанию, что приводит к слабости и головокружению. Чтобы избежать таких симптомов вам следует выпивать до 2 литров жидкости в день. Проще всего разбить эти объемы на 10 стаканов, которые вы будете выпивать в течение дня. 

Держитесь в тени

Не стоит выходить на улицу в пиковое время жары с 11 до 15 часов. Агрессивное солнце может навредить как вам, так и вашему малышу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будущей маме правильно ухаживать за своей кожей. 


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Источник: https://kolobok.ua/ya-mama/beremennost-i-rody/1861532-kak-beremennoj-spastis-ot-zhary-letom-top-4-proverennykh-soveta
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