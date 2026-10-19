Жара может навредить ещё до рождения: учёные предупредили об опасных последствиях для детей

Глобальное потепление делает периоды экстремальной жары более частыми, что вызывает беспокойство медиков. Беременные женщины особенно уязвимы к высоким температурам, а их воздействие может сказываться не только на здоровье матери, но и на развитии ребёнка ещё до рождения.

Жара во время беременности может повысить риски для здоровья будущего ребенка. Фото: Marjonhorn / Pixabay

Почему жара опасна во время беременности

Когда организм пытается охладиться, кровь активнее поступает к конечностям, чтобы отдавать тепло через кожу. Согласно некоторым исследованиям, это может уменьшать кровоснабжение плаценты, из-за чего плод получает меньше кислорода и питательных веществ. Такой механизм связывают с повышенным риском рождения детей с низким весом.

Исследования также выявили связь между высокими температурами и преждевременными родами, которые происходят до 37-й недели беременности. Обзор 70 научных работ показал, что во время многодневной волны жары на последних неделях беременности риск преждевременных родов возрастает на 16%. Каждый дополнительный градус средней температуры в течение беременности связывали с увеличением этого риска на 5%.

Какие ещё осложнения выявили учёные

Воздействие жары также связывают с повышенным риском преэклампсии — опасного осложнения беременности, сопровождающегося проблемами с артериальным давлением. Среди возможных последствий исследователи называют гестационный диабет, гипертонию и увеличение числа экстренных госпитализаций беременных.

Отдельные работы указывают на возможную связь между длительным воздействием высоких температур на ранних сроках беременности и пороками сердца у младенцев. Другие исследования связывают экстремальную жару в конце беременности с повышением риска мертворождения.

В то же время большинство этих работ являются наблюдательными. Они выявляют статистические связи, но не доказывают, что именно жара непосредственно вызвала осложнения.

Почему проблема будет становиться актуальнее

Учёные продолжают выяснять, при каких температурах риски для беременных становятся особенно высокими. Согласно обобщению более 100 исследований, неблагоприятные последствия чаще наблюдались при температуре около 30,5 градуса Цельсия. При 39 градусах совокупный риск таких последствий возрастал на 20%.

Специалисты подчёркивают необходимость адаптации к более жаркому климату, доступа к прохладным помещениям и своевременных предупреждений об опасной жаре. Особое внимание следует уделять беременным, у которых нет доступа к кондиционированию воздуха.

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